Парень в Кобринском районе прыгнул с тарзанки — и не вынырнул

Парень в Кобринском районе прыгнул с тарзанки — и не вынырнул8
- 30.06.2024, 10:32
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Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано.
29 июня на озере Каташи в Кобринском района утонул парень 1999 года рождения.
По информации МЧС, молодые люди отдыхали на берегу озера, прыгали в воду с привязанной к дереву веревочной тарзанки. В какой-то момент один из них не вынырнул.
Друзья нашли его на расстоянии около 2 метров от берега на глубине. До прибытия бригады скорой ему оказывали первую помощь. Но прибывшие медики констатировали смерть.
Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано, сообщает МЧС.