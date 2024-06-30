закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Парень в Кобринском районе прыгнул с тарзанки — и не вынырнул

8
  • 30.06.2024, 10:32
  • 4,072
Парень в Кобринском районе прыгнул с тарзанки — и не вынырнул
иллюстративное фото

Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано.

29 июня на озере Каташи в Кобринском района утонул парень 1999 года рождения.

По информации МЧС, молодые люди отдыхали на берегу озера, прыгали в воду с привязанной к дереву веревочной тарзанки. В какой-то момент один из них не вынырнул.

Друзья нашли его на расстоянии около 2 метров от берега на глубине. До прибытия бригады скорой ему оказывали первую помощь. Но прибывшие медики констатировали смерть.

Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано, сообщает МЧС.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич