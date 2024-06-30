Парень в Кобринском районе прыгнул с тарзанки — и не вынырнул 8 30.06.2024, 10:32

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иллюстративное фото

Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано.

29 июня на озере Каташи в Кобринском района утонул парень 1999 года рождения.

По информации МЧС, молодые люди отдыхали на берегу озера, прыгали в воду с привязанной к дереву веревочной тарзанки. В какой-то момент один из них не вынырнул.

Друзья нашли его на расстоянии около 2 метров от берега на глубине. До прибытия бригады скорой ему оказывали первую помощь. Но прибывшие медики констатировали смерть.

Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано, сообщает МЧС.

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