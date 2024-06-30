Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км 1 30.06.2024, 10:40

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иллюстративное фото

В «Укроборонпроме» провели аналогию с историей о Давиде и Голиафе.

Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.

Об этом генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин заявил в интервью Армия Inform.

«За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км», - сказал он.

По мнению директора «Укроборонпрома», копировать подходы России к такому производству не стоит. Он отметил, что Украина стала «нелинейной и инновационной» в производстве дронов.

«Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ложная идея. В результате он выбрал то оружие, которое могло принести победу и умело применила ее», - добавил Сметанин.

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