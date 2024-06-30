Раненые оккупанты на костылях записали обращение к Путину

Раненые оккупанты на костылях записали обращение к Путину10
- 30.06.2024, 10:52
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Их гонят на штурмы в гипсе прямо из госпиталей.
В 26-м танковом полку армии РФ в бой отправляют загипсованных оккупантов. Российские генералы фактически обезумели, и доказательство этого - видеообращение оккупантов из воинской части 52562 26-го танкового полка 46-й дивизии.
Солдаты Путина собрались, чтобы обратиться именно к нему, ведь их, раненых, на костылях, в гипсах, недолеченных и не прошедших полагающуюся реабилитацию, без 45-дневного отпуска, отправляют на боевые задания.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Отченаш на зв’язку».
Солдаты заявили, что, смотря на происходящее, руки разводят и полевые медики, ведь все это - результат вседозволенности командиров.
Жалобщики наивно надеются, что от смерти во время штурма им поможет спастись лично кремлевский диктатор Владимир Путин или хотя бы военная прокуратура.
Беспредел, разброд и шатания в направлении самоуничтожения армии РФ подтвердила и журналистка Анастасия Кашеварова.
Представительница росСМИ призналась, что не знает, о чем докладывают Путину блогеры и военкоры, ведь на самом деле командиры обманывают личный состав.
Раненых солдат вывозят из госпиталей под предлогом получения документов или возвращения домой и отправляют на передовую.
Кашеварова задалась вопросом, как быстро на фронте будут ликвидированы солдаты на костылях и в гипсе, какую пользу они могут принести в боевых операциях.