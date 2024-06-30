Белорус попал в топ-5 престижного покерного рейтинга 1 30.06.2024, 10:55

Стало известно, сколько миллионов долларов находится в его игровой «копилке».

Белорус Никита Бодяковский поднялся в пятерку самых результативных игроков по совокупным призовым за всю карьеру в «живом» покере. Рейтинг составил портал The Hendon Mob.

Бодяковский поднялся в рейтинге с седьмого на пятое место. С 2010 года, когда он начал участвовать в турнирах с большими ставками, на его игровом счету накопилось 55 миллионов 284 тысяч долларов. С таким результатом белорус обогнал таких именитых игроков, как американцы Дэн Смит, Эрик Зайдель и Айзек Хэкстон, канадец Даниель Негреану и Адриан Матеос из Испании.

Первые два места таблицы занимают американцы Брин Кенни (66,4 млн) и Джастин Бономо (64,1 млн). На третьем — Стивен Чидвик из Великобритании (58,9 млн), а четвертое занял еще один игрок из США Джейсон Кун (58 млн).

Статистика портала показывает, что в «живом» покере Бодяковский 21 раз побеждал на турнирах, еще в 15 занял второе, в 12 — третье место. Самый крупный его выигрыш — 7,1 млн долларов. Также он обходит всех белорусов, представленных в этом рейтинге. Следующий за ним — Николай Воскобойников с результатом 8 миллионов 692 тысяч долларов.

В этом рейтинге учитываются результаты живых покерных турниров, но также в зачет идут выигрыши, взятые на турнирах, проводившихся онлайн из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

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