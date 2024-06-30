Соболенко может сняться с Уимблдона из-за редкой и специфической травмы

Соболенко может сняться с Уимблдона из-за редкой и специфической травмы1
- 30.06.2024, 11:11
- 1,320
Теннисистка испытывает сильную боль.
Третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала о травме плеча, из-за которой она может сняться с Уимблдона, стартующего 1 июля.
«Я называю это просто травмой плеча — но это проблема с большой круглой мышцей. Это очень редкая и специфическая травма. Я очень расстроена», — рассказала Соболенко.
По ее словам, сейчас у нее большие проблемы с подачей — она испытывает сильную боль.
«Мы проходили МРТ, делали все — много лечились и восстанавливались. Я впервые в карьере столкнулась с такой серьезной травмой и сейчас прохожу много через что. Последний месяц получился для меня очень тяжелым. Столько различных проблем со здоровьем. Очень нелегко сохранять позитив, при этом осознавая, что происходит в реальности. Но как человек, который последние месяцы борется с различными видами боли, я не теряю надежду», — сказала она.
Ранее в Берлине Соболенко впервые в карьере не доиграла матч, снявшись во время игры.