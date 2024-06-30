The Times: Россия могла заминировать критическую подводную инфраструктуру ЕС 30.06.2024, 11:18

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иллюстративное фото

Чтобы шпионить в Северном море.

У представителей НАТО возникли подозрения относительно причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море. Данные об этом они получили от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

Как пишет The Times, после разрушения на газопроводах «Северный поток» осенью 2022 года, защита критически важной подводной инфраструктуры стала одним из главных направлений деятельности НАТО и европейских стран, имеющих выход к морю.

Для российских спецслужб после начала полномасштабного вторжения ключевыми целями стали кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы. И если раньше для шпионажа использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь чаще это невоенные суда, поэтому определить его сложнее.

«По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования каблей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море не было найдено. Однако в начале войны в Украине взрывчатку обнаружили на одном из британских каблей», - заявил представитель бельгийского подразделения, которое занимается морской безопасностью Томас Де Шпигелере.

Согласно исследованию бельгийской газеты De Tijd, за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. Как минимум 749 из 945 подозрительных маневров произошли в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вблизи кабелей электроэнергии, а остальные 124 - в районах, где проложены телекоммуникационные кабели.

Что важно - информация о месте прохождения кабелей и трубопроводов крайне необходима россиянам, если они хотят совершить диверсию на системах энергетических коммуникаций, подключиться к кабелям связи или манипулировать ими.

В целом операции российских спецслужб за рубежом по состоянию на сегодня достигли масштабов, не виданных со времен Холодной войны. Россия также прибегает к все большему шантажу и финансовым стимулам, в частности, чтобы нанять немцев для шпионажа после отзыва из стран ЕС около 600 дипломатов РФ.

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