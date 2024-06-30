Израиль разъяснил новые правила въезда для белорусов 30.06.2024, 11:26

Они начнут действовать с 1 августа.

Консульская служба посольства Беларуси в Израиле разъяснила новые правила въезда белорусов в страну. Уже с 1 августа им придется платить за разрешение посетить Израиль, независимо от целей поездки. При этом, как заверили в Министерстве иностранных дел Беларуси, речи об отмене безвизового режима между двумя странами не идет.

В соответствии с соглашением, заключенным между правительством Республики Беларусь и правительством Государства Израиль, с ноября 2015 года между двумя странами действует безвизовый режим. Белорусам разрешается однократно или многократно въезжать в Израиль и выезжать из страны, а также следовать транзитом и оставаться на территории страны, не оформляя визу, в течение 90 дней (каждые 180 дней).

Однако, уже с 1 августа 2024 года белорусам, наравне с другими иностранцами, придется получать разрешение на въезд в страну от Управления по делам регистрации населения и иммиграции Израиля ETA-IL для иностранных граждан. Это требование властей стало обязательным после введения в стране новой системы предварительного уведомления и получения разрешения на въезд.

Как пояснили в консульской службе белорусского посольства, в течение июля подавать заявление на получение разрешения белорусы могут совершенно бесплатно. Однако уже 1 августа 2024 года «тестовый период» закончится и при подаче заявки ETA-IL придется заплатить 25 шекелей (чуть больше 20 рублей в эквиваленте на сегодня). Предполагается, что полученное от израильских властей разрешение будет действовать в течение двух лет (или до момента истечения срока действия национального паспорта – в зависимости от того, что наступит раньше).

«В соответствии с полученной от израильских властей официальной информацией, граждане Республики Беларусь, как и раньше могут путешествовать в Израиль без визы для краткосрочных поездок (туристическая, гостевая, деловая) и оставаться в стране до 90 дней в каждый период из 180 дней», — заявили при этом в МИД.

За дополнительным разъяснениями в консульской службе рекомендовали обращаться непосредственно в Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля, куда можно направить запрос по электронной почте: eta@piba.gov.il), либо обращаться в посольство Израиля в Беларуси.

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