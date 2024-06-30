Три малоизвестные кнопки, способные преобразить управление машиной 4 30.06.2024, 11:41

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О них стало известно только сейчас.

Автомобилисты только сейчас открывают для себя три малоизвестные кнопки, способные преобразить управление автомобилем. Об этом рассказала создательница контента с ником master_driver666 в своей новом видео в TikTok.

Покупка нового автомобиля — волнительное событие, но оно сопряжено с множеством задач, включая настройку зеркал и гаджетов. Девушка, которая является экспертом в области автоспорта, рассказала о трех важных проверках, которые необходимо сделать в первую очередь.

Автогуру показала три скрытые функции, о которых большинство водителей могут забыть.

«После покупки нового автомобиля эти три настройки не устанавливаются. Во-первых, нажмите кнопку блокировки двери на пять секунд, функция блокировки в одно касание может быть активирована. Во-вторых, нажмите на переключатель стеклоподъемника на 5 секунд, вы можете активировать функцию поднятия стекла одним нажатием. В-третьих, включите заднюю передачу, поверните регулировку зеркала заднего вида в положение R, отрегулируйте зеркало заднего вида, найдите местоположение задней шины. Это активирует функцию автоматического опускания зеркала заднего вида», — рассказала девушка.

Тем временем та же пользовательница TikTok недавно поделилась удобным трюком, который помогает багажнику открываться быстрее.

«Отклейте эту внутреннюю ткань, видите ее? Здесь есть пружина, она соответствует трем маленьким отверстиям. Есть первая передача, вторая и третья. Сейчас пружина установлена на первой передаче, давайте настроим ее на третью. Возьмите пружину в руку и аккуратно потяните ее вот так, переведите ее на третью передачу», — сказала она.

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