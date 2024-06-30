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В «Белнефтехиме» объяснили, почему решили повышать цены на бензин

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  • 30.06.2024, 11:56
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В «Белнефтехиме» объяснили, почему решили повышать цены на бензин

Были разные варианты, как это делать.

Заместитель председателя госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина объяснила, почему цены на автомобильное топливо решили повышать поэтапно — по 1 копейке в неделю. По её словам, от идеи разово поднять цену сразу на 8 копеек отказались, чтобы «не доставлять неудобства покупателям».

В интервью изданию «Нефтехимия», Гурина назвала выбранный концерном способ повышения цены на топливо «наиболее щадящим и предсказуемым по отношению к потребителям».

По словам специалиста, большинство альтернативных механизмов повышения цены, привязаны к «ежеминутной конъюнктуре рынка». Это, по её словам, «доставляет определенные неудобства покупателям топлива на АЗС», поскольку «нарушает схему планирования расходов на покупку бензина». В случае с поэтапным повышением примерно на 0,4% в неделю, по мнению представительницы «Белнефтехима», возможные «негативные реакции» получилось минимизировать.

«Мы заранее объявили, что в ближайшие восемь недель топливо будет по чуть-чуть дорожать ровно на столько. Это своеобразный способ демпфирования изменения цен на внутреннем рынке. Мне кажется, потребители нас понимают», — процитировал Гурину портал Office Life.

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