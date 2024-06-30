Соловьев обезумел из-за позиции Зеленского 6 30.06.2024, 12:03

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Пропагандист начал угрожать ударами по гражданским.

Пропагандисты Кремля начали открыто угрожать населению Украинского государства. В частности, Владимир Соловьев заявил, что по гражданским украинцам будут наноситься удары.

По его словам, российская армия будет осуществлять это, если Зеленский не выполнит условие Путина, то есть пока президент нашей страны не отдаст территории, которые требует главный агрессор мира .

Об этом пишет в своем ТГ-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский, публикуя видео заявлений одиозного пропагандиста.

В свою очередь, сам блогер прокомментировал слова российского пропагандиста следующим образом: «Больше не может быть никакой лжи про «освобождение» и «защиту» людей. Перестали даже вид делать, что Россия пытается помочь кому-то, в частности тем, кого РФ еще недавно называла «братским народом». Теперь же им грозят полным уничтожением».

Также Казанский добавил: во время таких заявлений Соловьева можно увидеть, что в студии с пропагандистом находятся сразу два бывших депутата Верховной Рады Украины, которые в настоящее время публично поддерживают геноцид собственных бывших избирателей.

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