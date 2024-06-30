Литовская таможня раскрыла схему контрабанды грузовиков и люксовых авто в Беларусь 30.06.2024, 12:11

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Операцию провели на дорожных постах Мядининкай и Шальчининкай.

В Литве выявили схему обхода санкций, запрещающих экспорт грузовиков и люксовых авто в Беларусь и Россию, сообщает пресс-служба Литовской таможни.

18-19 июня была проведена совместная операция Криминальной таможенной службы (MKT) и Литовской администрации транспортной безопасности (LTSA) на дорожных постах Мядининкай и Шальчининкай. За нарушение правил перевозки грузов составлено 7 административных протоколов. При этом, как утверждают таможенники, была выявлена схема обхода санкций ЕС.

Оказывается, грузовые тягачи с полуприцепами, зарегистрированные в Литве, выезжают в Беларусь и Россию якобы для перевозки грузов или едут за ними, но так и не возвращаются, вероятно, просто перерегистрировавшись за границей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с легковыми автомобилями класса люкс – замечено, что на свое имя регистрируют такие транспортные средства отдельные лица, которые выезжают в вышеупомянутые страны, но затем не возвращаются в Литву.

Литовская таможня предупреждает, что деятельность таких компаний будет контролироваться. В ближайшее время на пограничных постах будут усилены совместные меры контроля MKT и LTSA, будут проводиться регулярные рейды и детальные проверки.

За нарушение санкционного режима литовское законодательство предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости товара и не менее 10 тысяч евро за подобные нарушения санкций в отношении юридических лиц.

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