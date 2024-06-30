Стало известно, сколько фальшивых денег обнаружили в Беларуси
- 30.06.2024, 12:28
Что касается белорусских рублей, то выявлены только три «сотки».
Основная часть фальшивых денег, которые выявляют в Беларуси, — это поддельные доллары США.
По итогам первого квартала 2024 года в банках выявлено 186 подделок, из которых 184 – банкноты, 2 – монеты. Более 84% фальшивок – доллары, сообщает Нацбанк.
Намного больше стало стодолларовых купюр: 140 штук против 87 за аналогичный период прошлого года. А вот число банкнот в 50 долларов уменьшилось — с 34 до 17.
Некоторые поддельные доллары — это изначально подлинные деньги, которые были немного «модернизированы» до более высокого номинала.
Вырос объем подделок российских рублей. В январе-марте 2023 года их было шесть (одна банкнота в одну тысячу рублей и пять — номиналом в пять тысяч).
В первом квартале выявлены 16 фальшивок, но это были только пятитысячные банкноты. Это самый крупный номинал Центробанка РФ.
Евро становятся менее популярными. Если в первом квартале прошлого года выявлено 17 подделок, то теперь – 10 штук. Причем это не только банкноты номиналами от 20 до 500 евро, но и две монеты (по 2 евро).
Что касается белорусских рублей, то выявлены только три «сотки».
«Подделки белорусских рублей изготовлены без имитации элементов защиты», — сообщает Нацбанк.