«Все решено»: Пионтковский назвал точную дату падения Путина 30.06.2024, 12:35

Андрей Пионтковский

Против этого нет никакого приема.

Публицист Андрей Пионтковский убежден, что до дня выборов в США 5 ноября Украине помогут победить.

Пионтковский предположил, как будет использоваться западная авиация для сражений за Украину: «Песня» об украинских летчиках не решала проблему: на каждого летчика еще нужно по пять человек механиков, диспетчеров, ремонтников и так далее. Сейчас решены вопросы и с аэродромами (это будут базовые аэродромы, естественно, в Польше, Румынии и, возможно, Финляндии). Они будут оттуда взлетать. Возможно, для подскока будут использоваться украинские аэродромы. Все это уже разработано. Против этого нет никакого приема у русских».

Политолог обрисовал поэтапный план победы Украины над страной-агрессором, предусматривающий освобождение Крыма и падение путинского режима: «С помощью самолетов уничтожается группировка русских в Крыму. Судя по паническим настроениям в Z-патриотической среде, вопрос о том, что «царь не настоящий», после падения Севастополя «царь" настолько станет «ненастоящим», что весь этот режим просто рухнет».

После этого Андрей Пионтковский озвучил свой прогноз по срокам окончания войны в Украине: «Все решено. Необходимо только проявить политическую волю четырем людям. Если все будет по нашему плану, то мы потом всем им дадим Героев Украины. Это Макрон и остальные. Если они доведут до конца свой план, а я думаю, что перспектива прохода Трапа в Белый дом должна их стимулировать и мобилизовать на скорейшую реализацию этого плана, тогда война закончится до 5 ноября 2024 года».

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