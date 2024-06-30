«Все решено»: Пионтковский назвал точную дату падения Путина
- 30.06.2024, 12:35
Против этого нет никакого приема.
Публицист Андрей Пионтковский убежден, что до дня выборов в США 5 ноября Украине помогут победить.
Пионтковский предположил, как будет использоваться западная авиация для сражений за Украину: «Песня» об украинских летчиках не решала проблему: на каждого летчика еще нужно по пять человек механиков, диспетчеров, ремонтников и так далее. Сейчас решены вопросы и с аэродромами (это будут базовые аэродромы, естественно, в Польше, Румынии и, возможно, Финляндии). Они будут оттуда взлетать. Возможно, для подскока будут использоваться украинские аэродромы. Все это уже разработано. Против этого нет никакого приема у русских».
Политолог обрисовал поэтапный план победы Украины над страной-агрессором, предусматривающий освобождение Крыма и падение путинского режима: «С помощью самолетов уничтожается группировка русских в Крыму. Судя по паническим настроениям в Z-патриотической среде, вопрос о том, что «царь не настоящий», после падения Севастополя «царь" настолько станет «ненастоящим», что весь этот режим просто рухнет».
После этого Андрей Пионтковский озвучил свой прогноз по срокам окончания войны в Украине: «Все решено. Необходимо только проявить политическую волю четырем людям. Если все будет по нашему плану, то мы потом всем им дадим Героев Украины. Это Макрон и остальные. Если они доведут до конца свой план, а я думаю, что перспектива прохода Трапа в Белый дом должна их стимулировать и мобилизовать на скорейшую реализацию этого плана, тогда война закончится до 5 ноября 2024 года».