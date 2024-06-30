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Ученые: На Марсе разворачивается нечто грандиозное

  • 30.06.2024, 12:42
Ученые: На Марсе разворачивается нечто грандиозное

Это открытие важно для подготовки к высадке человека.

Ученые проанализировали данные о марсианских землетрясениях, вызванных падениями метеоритов, и обнаружили, что космические камни падают на Марс гораздо чаще, чем считалось ранее. Иными словами, на нем катастрофа планетарного масштаба.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

На Землю ежегодно падают тысячи метеоритов, но почти все они сгорают в атмосфере. У Марса тоже есть атмосфера, но она в 100 раз тоньше земной и не обеспечивает такой же защиты. К тому же Марс находится близко к поясу астероидов, что увеличивает частоту падений метеоритов.

Ранее частоту падений метеоритов на Марс оценивали по снимкам орбитальных аппаратов, фиксирующих новые кратеры. Все изменилось с прибытием на Марс аппарата InSight. С 2018 по 2022 год его сейсмометр регистрировал землетрясения, вызванные метеоритами.

Ученые проанализировали данные InSight и совместили их с орбитальными наблюдениями, обнаружив, что космические камни падают на Марс каждый день. Частота падений оказалась в пять раз выше, чем предполагалось ранее.

Ежегодно на Марсе происходит от 280 до 360 ударов метеоритов, создавая кратеры шириной более 8 метров почти каждый день. Кратеры шириной более 30 метров появляются примерно раз в месяц.

Это открытие важно для понимания истории Марса и подготовки к его исследованию человеком.

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