В Госдуме РФ предложили создать подразделения гранатометчиков на электросамокатах 30.06.2024, 12:50

Для этого власти должны изъять все «лишние» электросамокаты.

В госдуме РФ выступили за создание в российской армии боевых подразделений гранатометчиков на электросамокатах.

Как сообщает The Moscow Times, с соответствующей идеей выступил член фракции Единая Россия Максим Иванов.

По его словам, для этих целей власти должны изъять все «лишние» электросамокаты и отправить их на фронт, чтобы гранатометчики могли «бесшумно гонять между позициями», а саперы бы возили на них мины.

«Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням? Пешеходы городов вздохнут спокойно, потому что станет меньше дерзко гоняющих самокатчиков. И парням будет польза», — объяснил Иванов, заявив, что от этого «выиграют все».

Стоит отметить, что некоторые оккупанты действительно используют для передвижение не только мотоциклы, но и обыкновенные городские самокаты, которые, в отличие от электроскутеров ВСУ, совершенно не подходят для передвижения по передовой.

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