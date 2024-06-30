В Минске нашли лучшие квартиры для летней жары
- 30.06.2024, 12:57
Они оснащены кондиционерами и находятся около метро.
Уже который день температура стремится к 30 градусам, и кондиционер в помещении кажется серьезной привилегией. Смотрим квартиры из базы Realt, где можно спастись от жары. Наличие кондиционера — не единственный плюс этих вариантов, все они с хорошим ремонтом и находятся недалеко от метро. Стоят эти однушки и двушки от 69 до 96 тысяч долларов.
Однушка около «Фрунзенской»
Однокомнатная квартира по адресу Короля, 18. Рядом станции метро «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь». Идти до них меньше 300 метров, это буквально пару минут.
Это кирпичная пятиэтажная брежневка 1970 года. Квартира — на пятом этаже. Общая площадь — 31 квадрат, жилая — 18. Для такого метража квартира не выглядит маленькой, она удачно зонирована. Кухня условно отделена от гостиной, кровать спрятана за перегородкой. Есть гардеробная.
Подоконник в кухне используется как дополнительная рабочая поверхность и барная стойка, в гостиной — как рабочий стол. В гостиной есть выход на балкон. Установлен кондиционер.
Санузел совмещенный. Установлена большая ванна, есть стиральная машина.
Стоит квартира 69 500 долларов. Метр выходит 2 228 долларов.
Двушка недалеко от «Петровщины»
Двухкомнатная квартира в десяти минутах от станции метро «Петровщина» на 11-м этаже. 19-этажный панельный дом построен в 2006 году. Адрес — Голубева, 19.
Общая площадь — 45 квадратов, жилых — 18. В квартире светлые стены и минимум мебели. В спальне стоит кровать, в гостиной — диван. Небольшая кухня размещена в прихожей. Кондиционер установлен в спальне.
В спальне есть выход на застекленную лоджию. Санузел раздельный. В туалете установлен небольшой умывальник, В ванной комнате есть стиральная машина и ванна.
Обойдется двушка в 69 990 долларов, а метр стоит 1 562 доллара.
Однушка около «Грушевки»
Однокомнатная квартира в ЖК «Колизей» на проспект Дзержинского, 23. Каркасно-блочный 13-этажный дом, однушка на втором этаже.
Общая площадь квартиры — 49 квадратов, жилая — 20, кухня — 13 метров. В прихожей установлен шкаф-купе. В кухне из техники есть посудомойка, духовой шкаф, электрическая варочная панель, холодильник и вытяжка. В кухне выход на просторную застекленную лоджию.
В жилой комнате есть диван и кровать, на комоде стоит телевизор. Установлен кондиционер. Есть выход на балкон.
Санузел совмещенный. Есть стиральная машина и душевая.
Стоимость квартиры — 85 тысяч долларов (1 735 долларов за метр).
Однушка рядом с «Московской»
Однокомнатная квартира в ЖК Vogue по адресу Макаенка, 12а.
Пятый этаж 25-этажного дома 2017 года постройки. Общая площадь — 44 квадрата, жилая — 35. В кухне есть выход на застекленную лоджию с французскими окнами в пол. Из техники в кухне есть варочная панель, холодильник, духовой шкаф. Установлены фильтры для воды.
В жилой комнате тоже французские окна. Здесь минимум мебели — есть диван, рабочий стол со стулом и кровать, спрятанная за шторой. Есть телевизор и кондиционер.
У входа установлен шкаф-купе. Санузел совмещенный. Есть ванна и стиральная машина.
Однушка обойдется в 94 800 долларов. Метр выходит 2 155 долларов.
Студия около «Молодежной»
Квартира-студия по адресу Репина, 4. До станции метро «Молодежная» можно дойти за 10 минут, расстояние — около 900 метров.
Квартира на 10-м этаже 19-этажного монолитного дома 2014 года постройки. Общая площадь — 43 квадрата. Кухня, гостиная и спальня находится в одном пространстве. Из техники в кухне есть холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная панель и вытяжка. Кровать спрятана за шторой. Есть шкафы для хранения вещей. Установлен кондиционер, стоит телевизор.
В зоне кухни есть выход на застекленную лоджию. Санузел совмещенный. Есть душевая кабина и стиральная машина.
Продают квартиру за 96 тысяч долларов. Метр обойдется в 2 238 долларов.