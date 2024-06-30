Z-полковник Алкснис намекнул на развал России 30.06.2024, 13:05

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Первые «звоночки» поступили из ПВО, авиации и флота.

Российский ультрапатриот Виктор Алкснис откровенно рассказал о проблемах боеспособности России и намекнул на развал страны.

Спустя два с половиной года войны в рядах российских Z-патриотов начали нарастать пораженческие настроения.

Экс-депутат Госдумы РФ, полковник ВВС России Виктор Алкснис сделал смелое заявление о слабости России и прогнозирует ее развал. Интервью с Алкснисом на днях опубликовал пропагандистский ресурс «Сталинград», передает Диалог.UA.

Алкснис констатировал, что российская ПВО оказалась абсолютно неэффективной и не в состоянии защитить россиян ни от ракет, ни от ударных дронов. Украина этим активно пользуется, нанося удары по военным объектам РФ практически в ежедневном режиме. Особенно тревожно россиянину за оккупантов в Крыму, где ВСУ планомерно выбивают российские ЗРК, готовя почву к окончательному разгрому российских сил на полуострове.

«Наша ПВО не в состоянии справиться с этой ракетной угрозой, и не только ракетной. С ударами беспилотников… Реальность такова, что ПВО наша не справляется со своей (задачей - ред.)», - заявил Алкснис.

Еще хуже ситуация обстоит с российским флотом, признал российский Z-полковник.

«Возникает вопрос, а почему наш Черноморский флот оказался не готов к тому, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону Крыма и самого флота… Черноморский флот фактически сбежал с поля боя… Его вывели подальше от Крыма, на большое расстояние от украинских ракет. Черноморский флот фактически потерял треть своих кораблей за эти два с лишним года боевых действий. Но это же неправильно! Это провал!» - пожаловался российский ультрапатриот.

Он констатировал, что у России колоссальные проблемы с обороноспособностью. Война против Украины показала слабость страны.

«Эти проблемы наши с ПВО, авиацией, флотом - это очень тревожные звонки. Даже не звонки, а сирена, которая воет… Все считают, что на войне все хорошо, все идет по плану, еще чуть-чуть, и мы будем праздновать, проводить парад победы на Крещатике. А реально угроза российской государственности возрастает. Я не понимаю, что происходит», - заявил Алкснис.

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