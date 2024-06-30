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В Мариуполь прибыла большая колонна с ранеными оккупантами

  • 30.06.2024, 13:20
В Мариуполь прибыла большая колонна с ранеными оккупантами

Украинские партизаны узнали подробности.

У оккупантов значительные потери на фронте. В частности, это подтверждает колонна с ранеными россиянами, которую заметили в Мариуполе.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«АТЕШ» зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненных военнослужащих в Мариуполе», - говорится в сообщении.

В частности, партизаны зафиксировали «КамАЗ» и три «Урала» забитыми ранеными военнослужащими РФ.

«Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами. По количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии РФ», - отмечают в «АТЕШ».

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