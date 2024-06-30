В Мариуполь прибыла большая колонна с ранеными оккупантами
- 30.06.2024, 13:20
Украинские партизаны узнали подробности.
У оккупантов значительные потери на фронте. В частности, это подтверждает колонна с ранеными россиянами, которую заметили в Мариуполе.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«АТЕШ» зафиксировал эвакуационную колонну техники, которая перевозила раненных военнослужащих в Мариуполе», - говорится в сообщении.
В частности, партизаны зафиксировали «КамАЗ» и три «Урала» забитыми ранеными военнослужащими РФ.
«Во главе была машина автоинспекции, которая сопровождала колону, а замыкала их скорая помощь с военными номерами. По количеству техники не сложно определить ситуацию на фронте и число потерь в армии РФ», - отмечают в «АТЕШ».