«Эта игра несет позитив» 2 30.06.2024, 13:27

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В Лидском районе устроили фестиваль болотного футбола.

В Лидском районе провели необычные соревнования — на поле в небольшом городке Березовка организовали болотный футбол. Гонять мяч в грязи приехали 45 мужских и женских команд со всей Гродненской области, пишет местное издание «Лідская газета».

В каждой команде по шесть игроков, плюс запасные участники. Все они не профессионалы, а любители футбола, драйва и командной игры.

— Эта игра несет позитив. Хочется, чтобы эмоции и азарт, который будет продемонстрирован на площадках, остался надолго. В следующем году планируем еще больше креатива на фестивале болотного футбола, — сказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Виктор Лискович.

Правила игры почти такие же, как в привычном футболе. Однако, отличия все же есть: матч состоит из двух партий по 5 минут, играть можно в любой обуви, кроме берц. А вот переобуваться не разрешается. Угловые и штрафные удары выполняются с помощью ударов с рук, офсайдов нет. Эта игра очень энергозатратная, поэтому замен игроков может быть неограниченное количество.

Поле для игры в болотный футбол тоже требует внимания. Готовить его стали несколько месяцев назад. Для этого в Березовку привезли 200 м.куб. торфа. Две площадки 20 на 40 метров были превращены в «болото». Одно из главных отличий этого поля от стандартного футбольного — оно нуждается в постоянном увлажнении.

— В болотном футболе мы новички, зато у нас есть результаты в волейболе. Так что будем играть на адреналине, — поделилась Ирина из Слонимского района.

— Для нас эта игра новая, но женская команда готова к победе. Мы все разных профессий: почтальон, ветеринарный врач, медсестра. Мы уже обсудили ход игры и нашу тактику, — говорит участница команды Свислочского района Светлана.

К слову, есть в этой игре какой-то особенный азарт. Это подчеркивают все: и участники, и даже зрители.

— Мы — болельщики команды Сморгони. И нам очень нравится, как здесь все организовано. Только что были в зоне с музыкой, аттракционами и фудкортами. И вот смотрим матч. Надеемся, на победу наших игроков, но всем желаем успеха, — делится Анастасия.

— Мы с братом ждали этого праздника. Как только увидели афишу, сразу же решили, что обязательно посетим фестиваль. Не зря! Уже голос сорвали, так болеем за команду из Березовки. Это наши фавориты, - говорят братья Михаил и Константин.

Открытые соревнования Гродненской области «Фестиваль болотного футбола — 2024» проходят в рамках Дня молодежи и студенчества «Волна драйва». В этом году организованы площадка с аттракционами, зона фудкортов и концертная сцена.

— Я в восторге! Березовке этого не хватало! Вы видели сколько людей приехало? Мы смотрим матч с мужем, а бабушка с детьми на аттракционах. Продумано все до мелочей, чтобы люди смогли отдохнуть и хорошо провести время. Спасибо за такой замечательный праздник, — поделилась местная жительница Вероника.

Ряд матчей показал сильнейших игроков, а финальные игры определили победителей. Борьба за звание сильнейшего приковала взгляды сотни зрителей. Напряженные минуты ожидания закончились победой «Гродножилстроя» — эта мужская команда показала яркую, честную и увлекательную игру.

— Мы команда победителей! Хоть и не рассчитывали на золото, но упорно шли к победе. Тренировались мы недолго. Мы очень рады нашей победе! В Березовке мы первый раз, но нам очень понравилось. Какие эмоции были у нас, у зрителей! Организаторы сделали все для комфортной и честной игры, — поделились игроки.

На втором месте соревнований среди мужчин — команда Щучинского района, третье место у «Гродноазота». Четвертое — у команды Лидского ЖКХ.

Женщины продемонстрировали не менее напряженную борьбу — смело бросались в грязь наперекор соперницам. Итог игр женских команд выглядит так: золото у Лидского района, серебро — у Слонимского, третье место у команды Гроднопочта.

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