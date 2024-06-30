Кадыров почуял слабость Кремля
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 30.06.2024, 13:34
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Конфликт разгорается.
Бастрыкин, несмотря на всю свою исключительную бесполезность, работает и управляет уголовным кодексом так, как угодно Путину, его влияние в РФ гораздо выше, чем голос главы дотационного региона. Кадыров, конечно, имеет собственную армию, но и это уже завтра может стать нарушением закона с подачи того же Бастрыкина.
С другой стороны, свободный наезд Кадырова на Бастрыкина говорит о том, что элиты слабеют, а главы регионов крепчают. Путин не может уберечь тех, кому обещал защиту взамен на собственную неприкосновенность, а такие, как Кадыров, слабость чуют за версту.
Хуже всего то, что конфликт разгорается на религиозной почве. Бастрыкин, произнося резкие фразы о «террористах-исламистах», среди которых были и дети дагестанского чиновника Омарова, пытается придерживаться градуса риторики Путина начала нулевых, только даже Путин 2020-х не позволил себе высказаться по поводу теракта в Дагестане, потому что слишком острая тема. Но это еще не значит, что Кадыров теперь правом наделен угрожать федералам.
Телеграм-канал «Русский декаданс»