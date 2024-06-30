закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадыров почуял слабость Кремля

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 30.06.2024, 13:34
  • 6,988
Кадыров почуял слабость Кремля

Конфликт разгорается.

Бастрыкин, несмотря на всю свою исключительную бесполезность, работает и управляет уголовным кодексом так, как угодно Путину, его влияние в РФ гораздо выше, чем голос главы дотационного региона. Кадыров, конечно, имеет собственную армию, но и это уже завтра может стать нарушением закона с подачи того же Бастрыкина.

С другой стороны, свободный наезд Кадырова на Бастрыкина говорит о том, что элиты слабеют, а главы регионов крепчают. Путин не может уберечь тех, кому обещал защиту взамен на собственную неприкосновенность, а такие, как Кадыров, слабость чуют за версту.

Хуже всего то, что конфликт разгорается на религиозной почве. Бастрыкин, произнося резкие фразы о «террористах-исламистах», среди которых были и дети дагестанского чиновника Омарова, пытается придерживаться градуса риторики Путина начала нулевых, только даже Путин 2020-х не позволил себе высказаться по поводу теракта в Дагестане, потому что слишком острая тема. Но это еще не значит, что Кадыров теперь правом наделен угрожать федералам.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич