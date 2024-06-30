У водителя фуры из Бреста изъяли 10 тысяч литров спирта

У водителя фуры из Бреста изъяли 10 тысяч литров спирта8
- 30.06.2024, 13:41
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Жидкость была спрятана за мешками с наполнителем для животных.
В Копыльском районе изъяли крупную партию контрафактного спирта, сообщает пресс-служба МВД. Фуру под управлением 62-летнего брестчанина остановили возле деревни Мацкевичи сотрудники БЭП УВД Минской области и Копыльского РОВД.
В полуприцепе было обнаружено 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, спрятанной за мешками с наполнителем для животных. Водитель и находившийся в машине его 31-летний знакомый не смогли предоставить документы на груз.
«Товар» стоимостью около 100 тысяч рублей изъят, проводится проверка. За подобные нарушения предусмотрены крупный штраф и конфискация товара.