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Названа очень полезная привычка для людей в возрасте

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  • 30.06.2024, 13:56
  • 6,092
Названа очень полезная привычка для людей в возрасте

Нужно каждый день есть одно популярное блюдо.

В пожилом возрасте многие люди страдают остеопорозом. Врачи рекомендуют употреблять побольше продуктов, которые богаты кальцием, в частности, зелень и молочные продукты. Но во время одного из исследований ученые совершили довольно интересное открытие.

Об исследовании написали в Health. Оказывается, людям, у которых есть определенные проблемы с плотностью костей, очень важно регулярно употреблять куриные яйца.

В научном эксперименте приняли участие более 20 тысяч человек пожилого возраста. Ученые проанализировали данные, взятые за период с 2005 по 2018 год.

Как показало исследование, у тех людей, которые ежедневно употребляли не менее 100 г яиц (а это около двух средних), кости, которые размещаются в поясничном отделе позвоночника и бедрах, имели значительно более высокий уровень минеральной плотности.

Увязали это ученые с тем, что яйца положительно влияют на выработку организмом одного из ферментов, отвечающего за укрепление костей. В них содержится витамин D, который необходим для лучшего усвоения кальция.

А еще яйца содержат цинк, белок и многие другие минералы, которые в общем положительно влияют на здоровье костей.

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