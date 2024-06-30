СБУ показала уникальные кадры спецоперации по освобождению Змеиного 30.06.2024, 14:02

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Битва за остров состояла из нескольких этапов.

Два года назад украинские защитники освободили Змеиный остров в Черном море. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В июне 2022 года спецназовцы центра спецопераций «А» СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР Минобороны и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.

Спецоперация состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

«Спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины. Помним Героев Украины, отдавших свою жизнь в этой битве», - отметили в СБУ.

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