Во сколько белорусам обойдется приготовление самого подходящего блюда для жаркой погоды?3
- 30.06.2024, 14:09
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Журналисты изучили цены на рынке.
Журналисты здания Smartpress.by купили за сезонном Комаровском рынке все свежие продукты, необходимые для приготовления традиционного белорусского холодника и подсчитали, сколько стоит одна порция этого летнего блюда.
Рецептов холодников и свекольников существует великое множество. Некоторые из них включают в себя щавель, другие — нет, некоторые делаются на кефире, другие — без. Неизменными в любых рецептах этого летнего супа остаются свекла, зеленый лук (желательно с головками), вареные яйца и свежие огурцы.
Справедливости ради отметим, что какой бы из рецептов вы не использовали, стоимость ингредиентов окажется примерно одинаковой. Расскажем, сколько стоят какие из ингредиентов:
Молодая свекла — 3−3,5 рубля за пучок
Щавель — 3 рубля/пучок
Зеленый лук — 1−1,5 рубля/100 гр
Огурец — 3,5 рубля/1 кг
Укроп — 1,5 рубля/100 грамм
Яйца — 7 рублей/1 десяток
Кефир — 2 рубля/1 литр
Сметана — 2 рубля/1 пачка
Итого: на покупку всех ингредиентов ушло 24 рубля.
Какой бы из рецептов вы не выбрали, средняя стоимость одной порции холодника из приобретенных на Комаровском рынке по средним ценам продуктов составит 1,5−2 рубля.
Когда покупали огурцы, обнаружили не только стандартные, по 3−3,5 рубля, но и Родничок — по 15 рублей за 1 кг. Если вы предпочитаете именно такой сорт, то, конечно же, холодник или салат из огурцов выйдет дороже.
— Это обычная цена на «Родничок», — делится с нами продавец. — И вообще, 15 рублей — это недорого. Тут недавно рядом огурцы продавали по 40 рублей за 1 кг.
Дорогие огурцы для нашего холодника мы не покупали, а вот яйца приобрели именно на рынке, домашние, — по 7 рублей за 1 десяток. И взяли молодую картошку — неизменное дополнение к холоднику — по 2,5 рубля за 1 кг.
Картофель есть разный и по 5 рублей за 1 кг, и по 2 рубля. Мы выбрали за 2,5. Но даже тут, на этом снимке, есть два вида картофеля по разной цене. Верхний — по 2,5 рубля, как указано на ценнике. Нижние — по 2,9 рубля.
— В чем разница? — спрашиваем.
— В размере, — поясняет продавец. — Более крупную продаем по 2,5 рубля, мельче — дороже. Почему-то покупатели больше покупают картошку среднего и маленького размера. Считают, что именно молодой картофель должен быть маленьким.
Выбираем рецепт, готовим холодник из приобретенных продуктов. Объем зависит от количества членов вашей семьи.