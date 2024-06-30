Соловьев устроил скандал из-за остановки производства «Нивы» в России4
- 30.06.2024, 14:17
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Пропагандист узнал причину.
Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил возмущение по поводу того, что российский автопром больше не может выпускать полноприводную «Ниву» из-за нехватки запчастей для производства переднего привода.
Эта машина, крайне востребованная на фронте у российских военных, теперь недоступна. Санкции нанесли столь тяжелый удар по российской экономике, что большое количество деталей и промышленных узлов для выпуска автомобиля больше недоступно россиянам.
Фрагмент прямого эфира с возмущенным Соловьевым опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.
Фактически Соловьев признался, что санкции Запада работают и продолжают наносить тяжелый урон российской экономике, а местный автопром не может оправиться от глубоких и тяжелых последствий. Пропагандист настолько возмущен, что требует расстреливать виновных.
В конце видео Казанский напомнил заявление Путина, по словам которого российская экономика якобы приспособилась к санкциям и устояла. Однако на деле это не так.