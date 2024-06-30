закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьев устроил скандал из-за остановки производства «Нивы» в России

4
  • 30.06.2024, 14:17
  • 6,706
Соловьев устроил скандал из-за остановки производства «Нивы» в России

Пропагандист узнал причину.

Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил возмущение по поводу того, что российский автопром больше не может выпускать полноприводную «Ниву» из-за нехватки запчастей для производства переднего привода.

Эта машина, крайне востребованная на фронте у российских военных, теперь недоступна. Санкции нанесли столь тяжелый удар по российской экономике, что большое количество деталей и промышленных узлов для выпуска автомобиля больше недоступно россиянам.

Фрагмент прямого эфира с возмущенным Соловьевым опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Фактически Соловьев признался, что санкции Запада работают и продолжают наносить тяжелый урон российской экономике, а местный автопром не может оправиться от глубоких и тяжелых последствий. Пропагандист настолько возмущен, что требует расстреливать виновных.

В конце видео Казанский напомнил заявление Путина, по словам которого российская экономика якобы приспособилась к санкциям и устояла. Однако на деле это не так.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич