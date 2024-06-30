Во Франции проходят выборы, которые могут привести к власти ультраправых 3 30.06.2024, 14:24

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Первые экзитполы ожидаются ближе к ночи.

Во Франции в воскресенье, 30 июня, проходит первый тур внеочередных выборов в парламент. Они могут привести к формированию ультраправого правительства, первого со времен Второй мировой войны, – во главе с протеже Марин Ле Пен.

Как пишет Reuters, это может привести к «кардинальным переменам в самом сердце Европейского Союза». Избирательные участки открылись в 06:00 по Гринвичу и закроются в 16:00 в небольших городах, в 18:00 по Гринвичу – в крупных.

Первые экзитполы ожидаются ближе к ночи. Оданко избирательная система может затруднить оценку точного распределения мест в 577-местной Национальной ассамблее; окончательный результат станет известен только после окончания голосования 7 июля.

Президент Эммануэль Макрон «ошеломил» Францию, когда назначил голосование после того, как его центристский альянс был разгромлен на европейских выборах в июне «Национальным объединением» Марин Ле Пен. Ее евроскептическая, антииммигрантская партия долгое время была изгоем, но теперь она ближе к власти, чем когда-либо, пишет Reuters.

«Мы собираемся получить абсолютное большинство», – заявила Ле Пен в среду, пообещав, что ее протеже, 28-летний Джордан Барделла, станет премьер-министром.

Партия Ле Пен имеет высокобюджетную экономическую программу и стремится сократить иммиграцию. Если «Национальное объединение» получит абсолютное большинство, французская дипломатия может столкнуться с беспрецедентным периодом нестабильности: Макрон, заявивший, что продолжит свое президентство до конца своего срока в 2027 году, и Барделла будут бороться за право выступать от имени Франции, говорится в статье.

В послевоенной истории Франции было три периода «сосуществования», когда президент и правительство принадлежали к противоположным политическим лагерям, но ни один из них не сопровождался столь радикально расходящимися мировоззрениями на верхушке государства.

Барделла уже дал понять, что бросит вызов Макрону по глобальным вопросам. Франция может превратиться из опоры ЕС в занозу на глазу, потребовав возврата французского вклада в бюджет ЕС, столкнувшись с Брюсселем из-за рабочих мест в Европейской комиссии и отклонив призывы Макрона к большему единству ЕС и настойчивости в обороне, пишет агентство.

Возможная победа «Национального объединия» также внесет неопределенность в позицию Франции по российско-украинской войне.

У Ле Пен есть история пророссийских настроений, и хотя партия теперь заявляет, что поможет Украине защитить себя от российских захватчиков, она также обозначила красные линии, такие как отказ поставлять ракеты большой дальности.

Распределение голосов на парламентских выборах во Франции

Опросы показывают, что у «Национального объединения» уверенное лидерство – 33-36% голосов избирателей, на втором месте поспешно сформированная левая коалиция «Новый народный фронт» с 28-31%, а на третьем – центристский альянс Макрона с 20-23%, сообщает Reuters.

В «Новый народный фронт» входит широкий спектр партий: от умеренно-левоцентристских до крайне левой, евроскептической, партии – противницы НАТО «Франция непокоренная», которую возглавляет один из самых ярых оппонентов Макрона Жан-Люк Меланшон.

Как результаты опросов повлияют на места в Национальной ассамблее, трудно предсказать из-за того, как проходят выборы, сказал Винсент Мартиньи, профессор политологии Университета Ниццы и Политехнической школы.

Кандидаты могут быть избраны в первом туре, если они наберут абсолютное большинство голосов в своем округе, но это случается редко.

Большинству округов потребуется второй тур с участием всех кандидатов, получивших голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей в первом туре.

«Если у вас очень высокий уровень участия, то, возможно, в борьбу вступит третья или четвертая партия. Поэтому, конечно, существует риск раскола голосов, а мы знаем, что раскол голосов благоприятствует Национальному объединению», – сказал Мартиньи.

На протяжении десятилетий, пока крайне правые неуклонно набирали популярность, избиратели и партии, которые их не поддерживали, объединялись против них всякий раз, когда они приближались к национальной власти, но на этот раз это может оказаться не так.

Мартиньи сказал, что никто не знает, рассмотрят ли кандидаты из лагеря Макрона возможность выйти из второго тура, чтобы дать левым соперникам шанс победить «Национальное объединение», или наоборот.

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