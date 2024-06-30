Исторический момент: в Белостоке подписали декларацию о создании Института белорусского языка 3 30.06.2024, 14:32

После подведения итогов филологической конференции.

28 и 29 июня в Белостоке проходила конференция «Белорусский язык и языкознание: состояние, вызовы, практические меры», где обсуждались проблемы, стоящие перед белорусским языком и специалистами в области его развития.

«Белсат» побывал на конференции и собрал наиболее интересное из выступлений, а также поприсутствовал на историческом моменте подписания декларации о создании Института белорусского языка.

Самый важный вопрос

Программа двухдневной конференции была насыщенной, организаторы сформировали ее таким образом, чтобы во время выступлений поднять сверхактуальные вопросы развития белорусского языка и его функционирования – как за рубежом, так и внутри Беларуси. Это и белорусский язык в сфере IТ и виртуального пространства, вопросы языковой политики и социолингвистическая проблематика, проблема преподавания белорусского языка в школе, вузе, языковых курсах и исследование белорусских диалектов для питания литературного языка и др.

Как это всегда бывает на языковедческих конференциях, было место во время дискуссий для обсуждения более широких языковых проблем – таких всегда актуальных тем, как использования «тарашкевицы» и «наркомовки», кириллицы и латиницы, так и более узкоспециальных вопросов, вроде написания «ў» после заимствованных слов или терминологии в IТ-области.

В то же время, пусть и не всегда явно, но одним из сквозных вопросов во время большинства выступлений было «как мы можем сохранить белoрусский язык и что нужно делать для этого здесь и сейчас?» На него и пытались искать ответы выступающие.

О чем были дискуссии

После приветственных слов и нескольких докладов пленарного заседания работа конференции разделилась по четырем секциям: «Языковая политика и современные социолингвистические процессы в белорусском обществе», «Состояние белорусского языкознания. Приоритетные направления исследований», «Институционально-дидактическое обеспечение языковых потребностей белорусских меньшинств и «новой диаспоры» и «Мотивация сохранения белорусской языковой идентичности».

Преподавательница и исследовательница белорусского языка из Литвы Лилия Плыгавка, рассказывая о проблеме преподавания белорусского языка детям и взрослым в контексте образовательной парадигмы, затронула вопрос, который в последнее время звучит все чаще: будто для белорусских детей (в том числе из семей белорусского меньшинства за пределами Беларуси) нужно применять подход обучения белорусскому языку как иностранному. Ведь якобы они уже не усваивают язык от своих родителей и редко слышат в обиходе.

Спикер была категорически несогласна с таким подходом: по ее мнению, белорусские дети чувствуют белорусский язык хорошо на генетическом уровне и уже через короткое время с легкостью усваивают и воспроизводят все его парадигмы и категории. Исследовательница предложила применять симбиоз подходов в таких ситуациях: сочетая принципы преподавания белорусского языка – и как иностранного, и как родного.

Язык – это маркетинговый продукт

Исследовательница из Чехии Инна Калита выступила с докладом «Экология как основной концепт языковой и государственной отстройки Беларуси», в котором озвучила интересный подход к белорусскому языку как к маркетинговому продукту. По ее мнению, на сегодняшний день в продвижении и распространении белорусского языка не действуют старые схемы. Исследовательница утверждает, что сегодня следует учитывать, как изменилось форматы продвижения различных продуктов в последнее время, и интегрировать все новые подходы для распространения и популяризации белорусского языка.

В разговоре с «Белсатом» Инна Калита отметила, что сегодня «прошло время жаловаться, какая мы бедная нация», как это нам прививали на уроках литературы в советское время. По ее мнению, беларусам нужно подходить к языку как к концепту, как к маркетинговому продукту и пытаться использовать такие стратегии, которые до этого еще не применялись.

«Важно просто работать над тем, что есть цель, к которой можно идти разными способами. Не теми, которыми мы привыкли. Новое время, не работают старые схемы – ни в политике, ни в экономике нельзя договориться о том, на что мы раньше могли рассчитывать», – объясняет Инна Калита.

Собеседница отметила, что таким образом мы можем «избавиться от всей этой боли, от всех этих нареканий, которые мы привыкли обычно слышать и в белорусской классике, и теперь в том числе на этой новой волне событий». «Просто эмоции оставить где-то в ящике, помнить, что это в нашей истории есть, но идти новым путем», – говорит Инна Калита.

Язык питается из наречий

Польский исследователь Мирослав Янковяк обратил внимание на важность изучения белорусских говоров, в том числе на пограничье Беларуси с другими странами – в Литве, на Подляшье в Польше, в Латвии. По его мнению, носители белорусского языка часто, стремясь уйти от русифицированности, бросаются в сторону словесных соответствий, ближайших к польскому языку. В то же время собственнобелорусских слов, которые есть в белорусских наречиях, очень много, и ими обязательно нужно пользоваться. Для этого важно вести работу по их изучению.

Однако, говорит исследователь, сейчас ситуация с этим не самая лучшая. Количество исследователей, занимающихся данной проблематикой, за пределами Беларуси выглядит не очень оптимистично: так, в Литве ему известен один исследователь, в Латвии – тоже один, на Подляшье исследованием белорусских диалектов занимаются пятеро ученых, а «в Украине – никто».

В то же время Мирослав Янковяк подчеркнул, что белорусские диалекты – это тот вариант белорусского языка, который, в отличие от языка литературного, развивается непрерывно.

«Они передаются из поколения в поколение и отражают этот белорусский мир, который люди деревни видят вокруг себя. На мой взгляд, очень важно исследовать белорусские диалекты, особенно лексику, чтобы не было проблем с наполнением словарного состава белорусского литературного языка», – отметил Мирослав Янковяк.

Языковые проблемы в IТ-сфере

Выступающая Екатерина Соколовская, работающая в ИТ-компаниях в качестве переводчицы, акцентировала внимание на том, что белорусский язык в технологической сфере сталкивается с множеством разнообразных вопросов. Одно из основных – нехватка хорошо разработанной и унифицированной терминологии, а также источников и ресурсов, на которые бы можно было ссылаться. Выступающая подчеркнула большой недостаток лингвистов, с которыми можно было оперативно проконсультироваться по поводу того или иного вопроса.

Другие участники конференции, в свою очередь, согласились, что белорусская языковедческая наука очень медленно реагирует на требования времени в деле разработки новой терминологии.

Что касается использования искусственного интеллекта, выступающего привела пример социальной сети Facebook, в которой искусственный интеллект проходит обучение на основе сообщений самих пользователей. Но с учетом того, что сами белорусские пользователи не всегда владеют языком хорошо, то и обучение искусственного интеллекта будет проходить не очень качественно. Поэтому очень важно, чтобы беларусы, во-первых, активно применяли белорусский язык при использовании искусственного интеллекта, а во-вторых, для обучения искусственного интеллекта следует использовать целые слои качественных текстов.

Создание Института белорусского языка

Одним из наиболее интригующих моментов конференции стала презентация концепции Института белорусского языка (ИБЯ) и подписание декларации о его создании.

Презентовали концепцию инициаторы этого амбициозного проекта-языковед Винцук Вячорка и философ Павел Барковский, который также активно занимается вопросами языкознания.

По словам Винцука Вячорки, предпосылками для создания института стали такие факторы, как архаичность методик и методических инструментов преподавания белорусского языка, то, что государство перестало быть мотиватором создания белорусоведческих направлений исследований и преподавания за рубежом, прекратило сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями с преподаванием по-белорусски или белорусского языка как предмета. Языковед отметил, что в то же время государство не создает рынок спроса на услуги по-белорусски, а в результате этого глобальные технологические корпорации игнорируют или маргинализируют белорусские продукты.

В связи с этим целью деятельности института было определено содействие сбережению белорусского языка как основного фактора национальной идентичности белорусов и реального средства коммуникации как внутри страны, так и в эмиграции. В качестве задачи было обозначено обеспечение основы для белорусской языковой политики и языкового планирования для всех возможных сфер бытования белорусского языка через создание автономного независимого от политической конъюнктуры и устойчивого научно-практического и образовательного учреждения.

Первоочередные формы деятельности видятся инициаторам ИБЯ как создание общих и специализированных курсов белорусского языка и белорусоведения для различных аудиторий: университетский модуль для бакалавров и магистров, форма послевузовской подготовки (в том числе для политологов), курсы для воспитателей дошкольных учреждений и учителей школ, а также для свободных слушателей.

Презентаторы определили и несколько групп, которые в перспективе будут заниматься научно-практическим обеспечением в институте: методической, терминологической, группы стандартов и кодификации, лексикографической, ономастической и IТ-группы. Но было подчеркнуто, что это не финально определенное количество возможных групп – они могут добавляться и трансформироваться по мере необходимости.

В комментарии «Белсату» Винцук Вячорка отметил, что идея объединения языковедов и языковых практиков, оказавшихся в новых условиях, витала в воздухе давно. Ведь их потенциал и усилия надо было аккумулировать, «чтобы белорусский язык смотрел в будущее и приобретал новых носителей».

«Мы задумались об определенном сетировании, горизонтальных контактах, обмене идеями. И эта идея института была бы воплощением такого содружества усилий», – сказал собеседник.

При этом Винцук Вячорка отметил, что, несмотря на ту плодотворную и важную работу, которую делает Институт языкознания при НАНБ и специалисты при кафедрах белорусского языка в университетах, ситуация остается неопределенной: белорусоведческие направления исследования, как и белорусскоязычное преподавание могут быть под угрозой, так как наблюдается сокращение исследований.

«Все это вынуждает думать не об альтернативе, но о поддержке тех добрых дел, которые делало белорусское языкознание, чтобы они не пропали, не пропали. И чтобы потенциал ученых, если не был востребован белорусским государством, был востребован белорусским обществом. Так что это [создание ИБЯ] не в пику, не в альтернативу, а скорее наоборот – для помощи и страховки», – отметил Винцук Вячорка.

Как показатель достижения целей деятельности института Винцук Вячорка поставил бы в первую очередь деятельностные критерии – то есть обслуживание текущих потребностей белорусского языка: например, помощь специалистам из IТ-отрасли в упорядочении терминологии или популяризаторам белорусского языка с методикой, сценариями, мини-словарями и т.д.

Исторический момент

29 июня, после подведения итогов конференции, участники мероприятия совместно приняли декларацию о создании Института белорусского языка. Каждый из присутствующих мог добавить в текст декларации свои предложения и формулировки. Как отметил, Павел Барковский во время создания декларации, «история пишется на наших глазах» в буквальном смысле.

Создание института белорусского языка стало, по мнению философа Павла Барковского, практическим результатом конференции и попыткой дать системный ответ на декларации о том, что в белорусском языкознании существуют проблемы и множество вопросов.

Что касается желающих присоединиться к инициативе, то, по словам Павла Барковского, связываться с оргкомитетом можно через электронный адрес, указанный на сайте конференции, который вскоре будет переделан в сайт самого института. В ближайших планах будет создание телеграм-канала, где будет форма обратной связи. Поэтому через один из этих каналов точно можно будет «достучаться», сказал инициатор создания ИБЯ, так как на данном этапе институту «нужны все» – как коллеги-филологи, так и популяризаторы, потому что на сегодняшний день вопрос развития языка – это передовая борьбы за то, чтобы язык развивался и не исчезал.

Ну и очевидно, отметил Павел Барковский, потребуется также помощь самих белорусов, которые бы видели потребность в институте и обращались в него со своими насущными вопросами и предложениями.

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