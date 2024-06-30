«Путин гонялся за крысами ради развлечения»1
- 30.06.2024, 14:39
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Российско-американская журналистка раскрыла малоизвестные детали о детстве диктатора.
Детство российского правителя Владимира Путина окутано секретами и легендами. По одной из версий, его отчимом мог быть грузин.
Как сообщила в интервью «Радио Свобода» российско-американская журналистка, исследовательница темы детства Путина Джулия Иоффе, диктатора могли воспитывать не родные отцы. По ее словам, существует альтернативная история рождения и раннего детства Путина.
«Насколько я понимаю, была россиянка, которая сказала, что она родила этого ребенка от русского, я думаю вне брака, а потом вышла замуж за грузина, переехала в Грузию с молодым Володей Путиным. Отчим относился к нему ужасно и в принципе не воспринимал ребенка, которого мы сейчас знаем как Владимира Путина, как своего собственного», - отметила Иоффе.
Согласно этой теории, мать отдала его дальним родственникам в Ленинграде... Именно поэтому люди, которых называют родителями Путина были намного старше. Нет другого способа объяснить, почему его родители настолько старше.
«Я знаю, что она (вероятная биологическая мать Путина - ред.) много говорила об этом иностранным журналистам, и люди говорили, что она даже похожа на него. Не знаю», - сказала Иоффе.
Интервьюер подтвердил, что сходство было «невероятным». Впрочем, подтвердить или опровергнуть это сейчас невозможно.
У маленького Путина не было в детстве игрушек. Он гонялся за крысами ради развлечения. Он рос во дворе, общался с другими детьми.
Все эти взаимодействия были сосредоточены вокруг физической силы и насилия и очень строгой социальной иерархии. И это было твоим развлечением. А также научиться читать людей... Вы не можете спрятаться от своего прошлого или скрыть многое... Дело не столько в игрушках и крысах, сколько в нищете и бедности той эпохи, а также в том, как она научила это поколение, что благосостояние не гарантировано, что всегда может быть хуже... Вот почему его дворец в Геленджике выглядит так... Я думаю, люди, которые выросли с деньгами, как правило, не украшают свои дома таким образом», - сказала Иоффе.