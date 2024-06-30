В Ельске годовалый ребенок упал в надувной бассейн 1 30.06.2024, 15:10

3,282

Спасти не удалось.

Выяснилось, что годовалый мальчик упал в надувной бассейн, когда пытался достать из него мяч. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 30 июня стало известно о смерти ребенка.

Спасатели сообщили, что ребенок играл с мячом рядом с надувным бассейном во дворе дома. В какой-то момент мяч упал в бассейн — мальчик полез за ним и упал в воду.

Со слов матери, она находилась на небольшом расстоянии и увидела, что ее сын упал в бассейн. Женщина кинулась ему на помощь, достала из воды и позвала мужа. Отец пытался его реанимировать и одновременно звонил в скорую.

Ребенка доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Несчастный случай произошел в Ельске 29 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com