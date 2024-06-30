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В Ельске годовалый ребенок упал в надувной бассейн

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  • 30.06.2024, 15:10
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В Ельске годовалый ребенок упал в надувной бассейн

Спасти не удалось.

Выяснилось, что годовалый мальчик упал в надувной бассейн, когда пытался достать из него мяч. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 30 июня стало известно о смерти ребенка.

Спасатели сообщили, что ребенок играл с мячом рядом с надувным бассейном во дворе дома. В какой-то момент мяч упал в бассейн — мальчик полез за ним и упал в воду.

Со слов матери, она находилась на небольшом расстоянии и увидела, что ее сын упал в бассейн. Женщина кинулась ему на помощь, достала из воды и позвала мужа. Отец пытался его реанимировать и одновременно звонил в скорую.

Ребенка доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Несчастный случай произошел в Ельске 29 июня.

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