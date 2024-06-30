Ты чьих будешь, Путин? 3 Anti-Colorados, Defence-Line

30.06.2024, 15:18

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Фото: Getty Images

Глава РФ тщательно скрывает данные о себе.

Когда первое кресло Российской федерации еще не остыло от седалищного нерва царя Бориса и на него взобрался новый царек, в мировой прессе возник вопрос: «Who is mister Putin?», что в переводе означает: «Ты чьих будешь?» или по скрепному: «Ты какой масти?» Вопрос очень долго оставался открытым, пока харьковские футбольные болельщики не дали ответ на этот вопрос для всего мира, а именно: «Путин – х**ло».

И в общем, на этом тему можно было бы закрывать, поскольку вопрос получил свой исчерпывающий ответ, но мы все же предложим пройтись чуть дальше просто потому, что для самого пациента эта тема является крайне болезненной. Не зря же оказавшись в отчаянном положении, он стал демонстрировать картинку, которую назвали «генеалогическим деревом».

Прекрасно зная то, что Путин всячески скрывает данные о себе, любые его признания на эту тему всегда были прикрытием того, что есть на самом деле. Поэтому и картинка была продемонстрирована для того, чтобы скрыть истину. И тут важно то, что это самое дерево, которое он изобразил не от Рюрика или же Зикфрида, а от крестьянина из глухих Гребеней, говорит о том, что это – прикрытие чего-то совсем неприглядного и позорного.

Будь это иначе, ему бы залепили дерево, согласно которому он является внебрачным сыном Петра первого или Вильгельма Завоевателя и в общем, здесь не было бы ничего нового, поскольку сам царь Петр и вовсе заказал переписать всю историю царства московского и эту дичь там до сих пор считают натуральным ходом событий, хотя там на 80-90% чистая и тщательно отшлифованная ложь.

Так это – вся история, а не история одного рода. Думаю, что этот «труд» наваяли за пару дней до того момента, как Путину захотелось показать это публике, и думаю, что холуи просто уточнили у заказчика, мол, от кого будем считать истоки? Получив ответ, что ни от кого знаменитого считать не нужно, холуи перекрестились и наваяли все это практически мгновенно. Оно и понятно, закажи он считать свой род от Арджуны или Хуфу, тут же возникли бы вопросы у настоящих специалистов, которые начали бы копать эту тему тщательно и профессионально, и в конце концов – накопали бы то, ради сокрытия чего и была задумана эта комбинация.

Нельзя было назваться и потомком внебрачной связи Владимира Ульянова и его Инессы Арманд или же Сосо Джугашвили и известной артистки, поскольку и это сразу нарвалось бы на опровержение. Опять же, слишком фантастические версии, наподобие того, что его предки идут от связи царицы Екатерины и графа Орлова, а тем более – любимого коня самодержицы, тоже нельзя было запускать в дело, поскольку чернь конечно же, поверит в любую дичь и это она демонстрирует постоянно, только вот найдутся специалисты, которые такое серьезное мероприятие как родословная, превратят в комедию или стендап-шоу, только вот кому оно нужно?

А так – все банально, предком был крестьянин 15-го века, из имущества у которого была всего-то «двушка» в Питере, автомобиль ГАЗ-21 «Волга» с прицепом «Зубр» и вторая, купленная по случаю на местной ярмарке: «Лада-Калина». То есть, заурядный крестьянин, которому некуда податься. Все правдоподобно и попробуй покопай крестьян в 15-м веке, много ли нароешь?

Тем не менее, как ни скрывай свое нутро, все же оно вылезет в той или иной ситуации, а время экспозиции туловища Путина – четверть века, дало возможность наблюдать его уже в разных ситуациях и потому уже вполне можно делать какие-то выводы о том, что это такое земноводное или пресмыкающееся. Первое – потому, что его, даже в довольно потрепанном возрасте, все равно тянет на аквадискотеки. Согласимся, увлечение старика, возрастом 70+ именно такого рода вещами, уже говорит о многом, а как известно, аквадискотеки обнаружены как в его геленджикском дворце, так и в бронепоезде. Поэтому можно не сомневаться, что нечто подобное у него имеется и в других местах долгого пребывания.

Ну а второе – мы же помним, насколько это было пресмыкающееся тело, в бытность его личным холуем Собчака. И главное, прямо сейчас выясняется, что он не разучился пресмыкаться даже после 30 лет уже совсем другой жизни. По крайней мере, Си он продемонстрировал недюжинные опыт и сноровку, в этом деле. Ну а ракурс, с которого мы предлагаем посмотреть на этот организм, задал Международный Уголовный Суд в Гааге, который предъявил ему обвинения в совершении военных преступлений. Раз так, то и мы «будем посмотреть» на него как на преступника, который стал таковым ввиду совокупности его внутренних качеств и обстоятельств, которые их проявили.

В общем, ход Путина с «деревом» не вполне понятен, и нечто подобное стоило делать исключительно на упреждение какого-то крайне неприятного хода событий. Если это делать просто так, то выглядит оно глупо, как и увольнение начальника 5-го главка ФСБ за провал агентурной работы в Украине. Собственно говоря, мы не вникали в структуру ФСБ, но если этот главк при совке отвечал за идеологию, то вряд ли он настолько переобулся, чтобы работать по линии внешней разведки. Насколько известно, этим в КГБ занимался 1-й главк, а по слухам, для работы по Украине и другим «бывшим республикам», был создан 10-й главк. Но в любом случае, тут надо понимать, что когда речь идет о работе за пределами собственной юрисдикции, то как бы ты это ни называл, это будет – разведка, а вот КГБ и его 5-й главк занимались контрразведкой.

Собственно говоря, внешняя разведка понадобилась КГБ просто из-за конкуренции с другими органами внешней разведки и в первую очередь – военной, которая всегда имела ГРУ ГШ или такую же структуру, но с другим названием. И вот первый главк КГБ «населяла» очень не профильная, как для конторы, публика. Ведь они вели деятельность прямо противоположную тому, что делала вся остальная контора. Это было что-то вроде государства в государстве.

А все это к тому, что из управления, которое всю свою бытность занималось контрразведкой, сделать структуру, занимающуюся разведкой – глупо, хоть и можно. Это все равно, что выгнать на трассу Формулы-1 асфальтовый каток. Он конечно проедет всю дистанцию, но это будет не так икебана. С Беседой и его 5-м главком – та же история. Его можно было убрать, не привлекая внимания и в общем, никто бы этого не заметил, если бы на уволенного не повесили провал в Украине. С родовым древом – тоже самое. Внимание смещено на текущие преступления Путина и в общем, мало у кого был интерес копаться в его родословной и вот теперь он сам дал такой повод.

Понятно, что Путин никогда не блистал интеллектом, скорее – наоборот, но такие элементарные ошибки он не должен был допускать просто на ровном месте, чтобы повыпендриваться, но что сделано, то – сделано, и внимание привлечено и тут же актуальными стали выкладки исследователей, которые работают со сливами, которые сейчас генерирует сама Контора как средство защиты от возможных репрессий. И тут становятся известными другие подробности начального этапа биографии Путина.

А именно этот момент важен для тех, кто занимается криминальной психологией и изучением поведения преступника. Ведь для того, чтобы раскрыть преступление или дать ему правильную оценку, надо разобраться в мотивах, которые вывели фигуранта на жестко асоциальную линию поведения. Еще Зигмунд Фрейд завещал искать корни психических отклонений в детских травмирующих факторах и оттуда потом раскручивать портрет фигуранта. А именно эта часть жизни Путина сфальсифицирована больше всего.

Как выясняется, он является внебрачным ребенком, которого нагуляла, а потом и бросила его мамаша. Что касается отца, то вполне возможно, что даже его мать могла с той или иной мерой уверенности рассуждать на эту тему, мол, это был Ваня, Вася, Арсен или Ашот и потому никакого «Владимира» в отчестве можно было даже не ставить. С таким же успехом можно было написать «сын полка». А практика показывает, что отчество, идентичное имени, дают либо в том случае, когда отец был наивысшим авторитетом в семье, или когда отца не было вовсе и прилепили первое, что попалось.

По работе пришлось общаться с работницей ЗАГСА и она рассказала много интересного, в частности и о том, как матери-одиночки, родившие ребенка вне брака, давали то же отчество, что и имя, которое сами же придумали. Особенно это часто происходит с мальчиками. Поскольку Путин вообще никогда не рассказывал об отце на публике, то ни о каком авторитете речи быть не может и он четко вписывается в версию о внебрачном ребенке. А с учетом того, что его передавали из рук в руки по родственникам, он везде и для всех был обузой. Обычно, в такой ситуации, растет озлобленный ребенок, который ненавидит всех, но если его физические параметры не дают ему выплеснуть эту злобу – очень быстро учится ее скрывать, а значит, и врать.

Путин – лжец. Он лжет не только для того, чтобы что-то скрыть или получить выгоду, он врет потому, что он таким сформировался с детства и потому ложь входит в зону его комфорта. То есть, не лгать он не может. Именно поэтому он нес чушь о том, что он был столяром, артиллеристом, танкистом и так далее. Как говорил герой Леся Подевьянського «Я в танке горел, я я лёчик!» Это как раз – про Путина. В отличие от Трампа, который лжет для прикрытия или выгоды, Путин врет и просто так, поскольку для него это также естественно, как дышать.

Но плюс к тому, что он оказался лишним на этом празднике жизни, наблюдая за тем, как в нормальных семьях относятся к его сверстникам, у него оказался еще один травмирующий фактор, а именно – мелкий рост и физическая маломощность. Наверное, каждый может вспомнить свое детство и в его компании обязательно был шибздик, который страдал от своих мелких габаритов. Кто-то смог это перерасти и найти свою точку дзен с таким ростом, ну а кому это не удалось, те через всю жизнь проносят этот крест, смирившись не с ростом, а со своей ущербностью.

Особенно это остро проявляется в отношениях с противоположным полом, когда на шибздика не обращают внимания и у него на глазах отдают предпочтение высоким и крепким парням. Если бы в этот момент рядом был близкий человек, та же мать, которая понимает подобное состояние и может найти нужные слова для того, чтобы если не снять эту проблему, то в достаточной мере компенсировать ее, то это не стало бы проблемой. Но для этого нужно, чтобы ребенок мог довериться такому человеку, а тот – обладал интеллектом для того, чтобы в данном, конкретном случае сформулировать правильную картину.

Например, пояснить, что вот эти реакции, которые так расстраивают пацана – наследие животного мира, когда самки отдавали предпочтение более крупным самцам, а у людей – габариты не главное, и если именно габариты так важны для барышни, то она просто не выдавила из себя это животное наследие. Понятно, что такая аргументация – так себе, но в нужный момент и нужными словами сказанная она могла бы послужить лекарством.

А вот если этого не происходит, то в таком случае уже повзрослевший мальчик становится миной замедленного действия. Он уже заряжен на взрыв, поскольку его переполняет ненависть к окружающим и плюс к этому, он уверовал в свою ущербность, которая вынуждает до старости носить его высокие каблуки и предпринимать массу других хитрых уловок с тем, чтобы как-то обмануть окружающих. Путин – просто нафарширован осознанием своей внешней неполноценности. Его хитрая обувь уже стала притчей во языцех, как и его борьба с ранней плешью. То есть, он еще будучи холуем Собчака, уже был полностью заряженной живой миной. Другое дело, что такая мина может и не взорваться просто потому, что вот эту ненависть и злобу просто ничего не сдетонирует. И тут уже как карта ляжет. В определенной ситуации это – готовый садист и если его вовремя не остановить, его садизм перерастет жажду убивать. Именно этим он будет компенсировать все то, что он считает несправедливостью судьбы, по отношению к нему лично.

Даже дорвавшись до баснословного бабла, когда он может купить себе хоть роту, хоть батальон любых эскортниц, он уже не компенсируется просто потому, что понимает силу денег и что это не он «нагибает» фотомодель, а его деньги. Он слишком хорошо помнит о том, что пока у него не было больших денег и положения, от него воротили нос даже не модели, а просто обычные барышни и потому, себя он не обманывает и компенсация ему нужна такая, когда он сам, своей рукой решает жить кому-то или нет. В общем Путин был заготовкой для серийного убийцы, но судьба выкинула такой кульбит, что в это трудно поверить. Обсос, чмо, закомплексованное тело, получило просто неограниченную власть и сейчас все его действия подчинены одному – компенсации за свое ничтожество.

Именно это правит Россией и тот кто считает, что с таким психически конченным телом можно о чем-то договариваться, однозначно указывает на свое невежество и некомпетентность для того, чтобы рассуждать на эти темы. Пациент вошел в фазу компенсации и он из нее не выйдет самостоятельно, ни при каких условиях. Не удивлюсь, если воспоминания гостей Путина, которые рассказывали об их совместной охоте, когда Путин лично, из тела только что убитого оленя, вырезал сердце, говорят лишь о том, что они видели не все и слухи о человеческих жертвоприношениях, которые исполнял Путин, Шойгу и шаманы, имеют под собой веские основания.

Anti-Colorados, Defence-Line

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