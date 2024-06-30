«Все оценивают, достаточно по-учительски вы выглядите или нет» 7 30.06.2024, 15:40

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Минская учительница рассказала о «порядках» на работе, из-за которых решила уволиться.

Александра Автух ведет блог в тиктоке, в котором, среди прочего, рассказывает о своей работе в школе. Она искренне говорит о подводных камнях учительских будней: невероятное количество работы с бумагами (бывает, на это требуется больше времени, чем на работу с детьми), миллион обязанностей у классной руководительницы (Александра была классной руководительницей у первоклассников), не всегда хорошее поведение детей. Ненормированный рабочий день учительнице тоже не нравился, пишет nashaniva.com.

Ее раздражало и особое внимание к внешности:

— Все оценивают, достаточно по-учительски вы выглядите или нет.

Девушка призналась, что из-за этого перестала покупать одежду, которая ей действительно нравилась, так как «в школу это не наденешь, а после школы уже никуда не хочется».

Среди того, что не нравилось молодой учительнице — необходимость ходить по домам и выяснять, сколько детей живет на закрепленной за школой территории (среди педагогических работников этот процесс называется «всеобуч»).

Александра говорит, что за два года работы в школе она так и не поняла, почему этим должны заниматься учителя. Тем более, что обходить квартиры нужно в нерабочее время, а дополнительной оплаты за это нет.

— Ходить к чужим людям домой я считаю опасным занятием. Лично мне это было страшно делать. Отказаться от этого нельзя. Это никак не оплачивается, а просто можно во время каникул взять себе один отгул.

Рассказала девушка и о маразматических приказах. Например, зимой завуч по воспитательной работе собрала классных руководителей и сказала, что нужно украсить к Новому году окна в классах. При этом все окна школы требовалось украсить в одном стиле. Завуч предложила два варианта: классные руководители получают шаблоны снежинок и родители их вырезают самостоятельно или родители покупают за 60 рублей готовые наборы. Она делала упор на то, что второй вариант намного лучше.

— В первом классе у нас было два кабинета — учебный и кабинет группы продленного дня. То есть нужно бы заплатить 120 рублей. Я предложила родителям оба варианта, они решили вырезать самостоятельно. Я попросила шаблоны у завуча, и одна из мам всю ночь тщательно и аккуратно вырезала эти украшения. Но потом нам сказали, что они не подходят — будто бы снежинки недостаточно мелкие.

По словам Александры, руководство школы намекало на то, что снежинки все же нужно купить. А позже выяснилось, что те самые украшения за 60 рублей вырезает одна из сотрудниц школы.

Последней каплей для девушки стало то, что завуч и директор школы пришли в ее класс на родительское собрание и начали критиковать учительницу перед родителями.

— Если есть какие-то замечания ко мне как к молодому специалисту, я не против. Но об этом всегда можно поговорить наедине, а не делать это при всем классе, понижая мой авторитет учительницы. Я молодой специалист, я моложе всех этих родителей минимум на 10 лет. Я не понимаю, зачем было так делать.

Девушка выяснила, какие существуют варианты для молодого специалиста, если не нравится место отработки. Первый — перераспределиться, но для этого нужно согласие работодателя. Второй — сначала заплатить за неотработанные месяцы, а после уволиться по соглашению сторон, но, опять же, работодатель должен согласиться на такой вариант. Третий — уволиться по статье. В этом случае на то, чтобы заплатить за недоработанный срок распределения, будет полгода.

Именно последний вариант выбрала молодая учительница, так как руководство было против ее увольнения.

— Я сказала всем присутствующим, что просто тогда завтра не выйду на работу. Я не вышла – и меня уволили за прогулы. Через некоторое время я приехала написать объяснительную и забрать трудовую книжку. На данный момент ни о чем не жалею. Конечно, не очень приятно, что трудовая немного испорчена, но мое здоровье, мое психологическое состояние мне намного дороже.

За три недоработанных по распределению месяца Александре насчитали 3 104 рубля.

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