ЦАХАЛ совершил масштабный рейд на юге Сектора Газа 30.06.2024, 16:11

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Ликвидированы десятки террористов и найдены ценные документы.

Во время военных операций в районе Шеджайи на юг Сектора Газа бойцы ЦАХАЛ нейтрализовали десятки террористов в ходе наземных и воздушных операций, сообщает «Курсор».

При обыске местной инфраструктуры, эксплуатируемой для террористических целей, израильские силы нашли значительные запасы вооружения. Особое внимание было уделено школе ООН, использовавшейся ХАМАС в качестве склада оружия и разведданных. По данным источников в армии, здесь были найдены десятки единиц оружия и гранат, а также ценные документы.

Кроме того, в одной из местных больниц был задержан террорист ХАМАС, который использовал медицинское учреждение как пункт управления и наблюдения. У него были обнаружены средства связи и дополнительные документы, подтверждающие использование больницы в террористических целях.

Эти находки подтверждают обвинения в адрес ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры для ведения военных действий, что значительно усложняет гуманитарную ситуацию в регионе и ставит под угрозу жизни мирных жителей.

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