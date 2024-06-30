ЦАХАЛ совершил масштабный рейд на юге Сектора Газа
- 30.06.2024, 16:11
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Ликвидированы десятки террористов и найдены ценные документы.
Во время военных операций в районе Шеджайи на юг Сектора Газа бойцы ЦАХАЛ нейтрализовали десятки террористов в ходе наземных и воздушных операций, сообщает «Курсор».
При обыске местной инфраструктуры, эксплуатируемой для террористических целей, израильские силы нашли значительные запасы вооружения. Особое внимание было уделено школе ООН, использовавшейся ХАМАС в качестве склада оружия и разведданных. По данным источников в армии, здесь были найдены десятки единиц оружия и гранат, а также ценные документы.
Кроме того, в одной из местных больниц был задержан террорист ХАМАС, который использовал медицинское учреждение как пункт управления и наблюдения. У него были обнаружены средства связи и дополнительные документы, подтверждающие использование больницы в террористических целях.
Эти находки подтверждают обвинения в адрес ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры для ведения военных действий, что значительно усложняет гуманитарную ситуацию в регионе и ставит под угрозу жизни мирных жителей.