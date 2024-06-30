закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ совершил масштабный рейд на юге Сектора Газа

  • 30.06.2024, 16:11
  • 1,396
ЦАХАЛ совершил масштабный рейд на юге Сектора Газа

Ликвидированы десятки террористов и найдены ценные документы.

Во время военных операций в районе Шеджайи на юг Сектора Газа бойцы ЦАХАЛ нейтрализовали десятки террористов в ходе наземных и воздушных операций, сообщает «Курсор».

При обыске местной инфраструктуры, эксплуатируемой для террористических целей, израильские силы нашли значительные запасы вооружения. Особое внимание было уделено школе ООН, использовавшейся ХАМАС в качестве склада оружия и разведданных. По данным источников в армии, здесь были найдены десятки единиц оружия и гранат, а также ценные документы.

Кроме того, в одной из местных больниц был задержан террорист ХАМАС, который использовал медицинское учреждение как пункт управления и наблюдения. У него были обнаружены средства связи и дополнительные документы, подтверждающие использование больницы в террористических целях.

Эти находки подтверждают обвинения в адрес ХАМАС в использовании гражданской инфраструктуры для ведения военных действий, что значительно усложняет гуманитарную ситуацию в регионе и ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич