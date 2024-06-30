закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни

6
  • 30.06.2024, 17:06
  • 4,926
Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни

Попал ли в список Минск?

Опубликован обновленный рейтинг Global Liveability Index 2024, который представляет собой список наилучших и наихудших городов для проживания.

В этом году аналитики оценили 173 города на основе пяти ключевых параметров: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Вена, столица Австрии, вновь возглавила рейтинг, удерживая первенство в течение трех лет подряд благодаря высоким оценкам в четырех из пяти категорий.

На втором месте расположился Копенгаген (Дания), а замыкает тройку лидеров Цюрих (Швейцария). В пятерку также вошли Мельбурн (Австралия) и Калгари (Канада).

Минск в рейтинг лучших городов для жизни не вошел.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич