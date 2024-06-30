Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни 6 30.06.2024, 17:06

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Попал ли в список Минск?

Опубликован обновленный рейтинг Global Liveability Index 2024, который представляет собой список наилучших и наихудших городов для проживания.

В этом году аналитики оценили 173 города на основе пяти ключевых параметров: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Вена, столица Австрии, вновь возглавила рейтинг, удерживая первенство в течение трех лет подряд благодаря высоким оценкам в четырех из пяти категорий.

На втором месте расположился Копенгаген (Дания), а замыкает тройку лидеров Цюрих (Швейцария). В пятерку также вошли Мельбурн (Австралия) и Калгари (Канада).

Минск в рейтинг лучших городов для жизни не вошел.

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