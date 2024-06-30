Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни

Составлен рейтинг лучших в мире городов для жизни6
- 30.06.2024, 17:06
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Попал ли в список Минск?
Опубликован обновленный рейтинг Global Liveability Index 2024, который представляет собой список наилучших и наихудших городов для проживания.
В этом году аналитики оценили 173 города на основе пяти ключевых параметров: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.
Вена, столица Австрии, вновь возглавила рейтинг, удерживая первенство в течение трех лет подряд благодаря высоким оценкам в четырех из пяти категорий.
На втором месте расположился Копенгаген (Дания), а замыкает тройку лидеров Цюрих (Швейцария). В пятерку также вошли Мельбурн (Австралия) и Калгари (Канада).
Минск в рейтинг лучших городов для жизни не вошел.