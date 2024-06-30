Украинский дрон эффектно уничтожил «гольф-кар Шойгу»1
- 30.06.2024, 17:16
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Атака попала на видео.
Украинские воины уничтожили гольфкар оккупантов именным дроном-бомбером «Дикі шершні», сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон назван позывным украинского героя - Kotya.
Напомним, Шойгу обманул Путина, выдав китайские «гольфкары» за «новые образцы военной техники». Оказалось, что это не отечественные образцы военной техники, а продукция из Китая.
Речь идет о мотовездеходах UTV DesertCross 1000-3, которые, как утверждают в ВС РФ, предназначены, в том числе и для «разведывательных действий», и «рейдовых операций».