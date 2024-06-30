Как охладить квартиру в жару: семь действенных советов 3 30.06.2024, 17:25

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Добиться приятной прохлады летом можно и без кондиционера.

Лето – это одно из самых ожидаемых времен года, которое дает нам возможность наслаждаться теплыми днями, прохладным мороженым и отдыхом на пляже. Однако, когда жара становится невыносимой, мы начинаем искать разные способы, как ее избавиться хотя бы в собственном доме.

У многих людей в квартире нет кондиционера, а летняя жара уносит наши силы и влияет на самочувствие. Поэтому obozrevatel.com собрал действенные способы борьбы с высокой температурой.

1. Окна, шторы и жалюзи должны быть закрыты в течение всего дня.

Это не даст солнечным лучам и теплому воздуху попасть в квартиру.

2. Необходимо контролировать влажность в помещении.

Осушитель воздуха может помочь бороться с жарой, но прибор не снижает температуру в комнате, а осушает влажный воздух и уносит эффект «липкости» тела.

3. Большую бытовую технику лучше использовать ночью.

Такие приборы, как духовой шкаф, стиральная и посудомоечная машины, выделяют значительное количество тепла, поэтому необходимо избегать пользования ими в жаркие дни. Если использовать такую технику ночью, это еще станет приятным бонусом для вашего кошелька, ведь вы сможете сэкономить средства на электроэнергии.

4. Закрывайте дверь в комнаты, которыми не пользуетесь.

Обычно в течение дня мы проводим больше времени только в одной комнате. Это можно использовать как способ сохранения прохладной температуры в других комнатах. Вследствие того, что другая дверь будет закрыта, там сохранится прохладный воздух. Это может быть ванная, кухня и спальня.

5. Разместите вентиляторы в правильных местах.

Обратите внимание, что вентиляторы не охлаждают воздух, а только циркулируют. Главное выбрать подходящее место для нашего помощника. Лучше всего прибор будет работать рядом с открытыми окнами ночью или в коридорах. Таким образом вентилятор втягивает более прохладный воздух в комнату.

6. Электроприборы должны быть отсоединены от электросети.

Даже когда электрические приборы не используются, но включены в розетку, они все равно выделяют тепло, что делает наш дом еще более жарким. Для обеспечения безопасности и излишнего тепла лучше всегда выключать из розетки тостеры, чайники, зарядные устройства и телевизоры.

7. Летом – только хлопчатобумажные простыни.

Использование натуральных тканей значительно улучшит наше самочувствие в жаркие, летние ночи, ведь хлопчатобумажные простыни дают нашему телу «дышать», что улучшает наше состояние. Но если это все-таки не помогает уснуть, то самый действенный вариант – это положить простыню в холодильник на час или два перед сном, тогда точно наш сон не потревожит жара.

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