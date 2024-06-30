Владимир Владимирович, а что случилось? 6 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

30.06.2024, 17:31

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Отменой русского занимаются свои же бизнесмены.

Вот так водка «Русский стандарт» выглядит в Европе. Без слова «русский».

Судя по этикетке сделана она в Италии. Вот интересно, как Рустам Васильевич Тарико объяснит пропажу слова «русский».

Что случилось? Отменой русского занимаются уже свои бизнесмены. Владимир Владимирович, а что случилось?

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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