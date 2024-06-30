Подростки дважды ограбили торговую точку с мороженым в Брестской крепости 2 30.06.2024, 17:41

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Вынесли пять килограммов лакомства и не только.

В Бресте задержаны двое подростков за кражу пяти килограммов мороженого, сообщает Департамент охраны МВД.

Инцидент произошел в торговой точке на территории Брестской крепости, где было украдено пять контейнеров мороженого и вафельные рожки. Охрана заметила подростков с добычей около 05:00 утра, после чего они бросили украденное и скрылись.

Однако вскоре их нашли в заброшенных казематах крепости. Злоумышленниками оказались местные жители 14 и 17 лет, ранее уже совершившие кражу из кассы той же торговой точки. Ущерб составил примерно 1000 белорусских рублей.

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