«Классно! Здесь нельзя выбрать одного победителя»1
- 30.06.2024, 18:16
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В Волковыске на необычном мероприятии заметили звезд российской эстрады.
В Волковыске Гродненской области на празднике, организованном в эти выходные к Дню молодежи, провели необычное соревнование, получившее говорящее название «Заплыв на чём попало». Шесть команд должны были проплыть на самодельных плавательных средствах, пишет telegraf.news.
Чтобы впечатлить зрителей и судей, команды постарались не только сделать своё плавсредство достаточно устойчивым, чтобы не пойти ко дну, но и оригинально оформленным. В результате на воду вышли древние викинги, белорусские партизаны, Кощей Бессмертный, двухметровый карапуз в подгузнике и даже необычный «звёздный квинтет» — Шуфутинский, Аллегрова, Басков, Николаев и Леонтьев.
«Классно! Здесь нельзя выбрать одного победителя, все хорошо подготовились», — прокомментировала одна девушка.
@volkovysknews В Волковыске прошли заплывы «На чем попало». #волковыск🇧🇾 #беларусь🇧🇾 #нашчас #volkovysknews #volkovysk #ваукавыск #ваўкавышчына #лето #рекомендации #tiktok #топ #топчик ♬ оригинальный звук - ВОЛКОВЫСК NEWS ☑️