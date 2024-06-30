За езду на самокате вдвоем в Беларуси могут оштрафовать 3 30.06.2024, 19:01

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По какой статье и насколько?

Прокатные электросамокаты в Минске научились определять, когда на них едут сразу двое. Например, поездки вдвоем строго запрещены правилами прокатного сервиса Whoosh. Не допускаются как поездки двух взрослых, так и поездки взрослого и ребенка. Поездка вдвоем опасна: появляется дополнительный центр тяжести, управлять становится значительно сложнее. Для всех пользователей действует правило «Один самокат — один человек». Всех пользователей сервиса предупреждают об этом через приложение и наклейкой на каждом самокате, пишет blizko.by.

Зафиксировав нарушение, Whoosh будет плавно снижать скорость самоката, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

Тем не менее, в ПДД прямого запрета на езду на самокате вдвоем нет.

Однако, как рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, за езду на самокате вдвоем ГАИшники все же могут оштрафовать нарушителя. Нарушителя привлекут к ответственности по статье 18.20 Кодекса об административных нарушениях: «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)».

То есть, езда вдвоем будет приравнена к нарушению правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством.

За это предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин. В случае, если «водитель» самоката находился в состоянии алкогольного опьянения, то штраф составит от 3 до 5 базовых величин. Если же еще была создана аварийная ситуация другим участникам дорожного движения, то штраф составит от 5 до 8 базовых величин.

Напоминаем: согласно ПДД Беларуси, ездок на самокате является пешеходом. Электросамокат при этом является средством персональной мобильности (а обычный самокат — нет):

2.46. пешеход — физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске, на самокате, роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, ведущее велосипед, мопед или мотоцикл, везущее санки или коляску (тележку) и не выполняющее в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы. К пешеходу приравнивается лицо, передвигающееся с использованием средства персональной мобильности;

2.601. средство персональной мобильности — устройство или приспособление, не являющиеся транспортными средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного (в случае наличия специально оборудованных мест для сидения) использования пешеходами (электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо и прочее);

То есть, если у электросамоката нет конструктивно предусмотренных мест для двух ездоков (двух сидений), то езда на таком самокате вдвоем будет тем самым нарушением правил дорожного движения пешеходом.

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