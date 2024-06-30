Эксперт назвал доступные подержанные авто с крутыми функциями
- 30.06.2024, 19:08
- 1,646
Эти модели неоднократно доказывали свою надежность и до сих пор поражают мощностью.
Покупка подержанного авто – это отличный способ сэкономить. Однако к этому нужно подходить с большой ответственностью, ведь некоторые модели могут потребовать много средств на ремонт.
К счастью, есть транспортные средства, которые уже неоднократно доказывали свою надежность и до сих пор поражают мощностью. О них рассказал владелец старейшего дилерского центра Ford в Америке Крис Каллавэй.
Chevrolet Corvette Generation C5
Chevrolet Corvette Generation C5, выпускавшийся с 1997 по 2004 год до сих пор является одним из лучших на рынке подержанных спортивных автомобилей с точки зрения внешнего вида и производительности.
Модель имеет мощный двигатель с алюминиевым блоком мощностью более 345 лошадиных сил. В среднем ее можно приобрести по цене от 15 до 25 тысяч долларов.
Также Каллавей рекомендует рассмотреть предыдущий и более доступный C4 1984-1996 годов. В нем не так много мощности, но он также имеет стильный внешний вид и стоит от 8 до 15 тысяч долларов.
Первое поколение Mazda Miata
Этот автомобиль не может похвастаться большим количеством лошадиных сил и его дизайн не всем нравится. Но есть одно но, которое делает его достойным покупки. Автомобиль отлично управляется, поэтому сидеть за рулем одно удовольствие.
Первое поколение выпускалось до 1997 года, и вне зависимости от того, какой модельный год вы выберете, вы гарантированно будете поражены. Дополнительным бонусом является то, что все они кабриолеты и стоят всего от 3 до 10 тысяч долларов.
Nissan 350Z
Nissan 350Z – еще один недооцененный автомобиль, о котором многие забывают. Он имеет приличную мощность и поистине элегантный вид.
Nissan продавал 350Z в двух поколениях между 2002 и 2008 годами. Вы можете приобрести один из них в среднем по цене от 8 до 12 тысяч долларов.
2009-2014 Cadillac CTS-V
Этот автомобиль стоит дороже предыдущих, а именно от 25 до 35 тысяч долларов. Однако за эти деньги вы получите наилучшую мощность среди бюджетных подержанных моделей.
Cadillac CTS-V выпускались в двухдверных купе, четырехдверных купе и четырехдверных универсалах. Все они были оснащены двигателем мощностью 556 лошадиных сил и отличной подвеской.