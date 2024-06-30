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Орбана высмеяли за заявление о «коалиции патриотов» в Европарламенте

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  • 30.06.2024, 19:45
  • 1,604
Орбана высмеяли за заявление о «коалиции патриотов» в Европарламенте
Виктор Орбан

И указали на расхождения в его действиях и словах.

Петер Мадяр, ключевая фигура венгерской оппозиционной партии TIZSA, высмеял планы премьер-министра Виктора Орбана по созданию нового правого блока в Европейском парламенте.

Об этом Мадяр написал в Facebook.

Политик обратил внимание на то, что Орбан объявил о создании нового альянса партий в Европарламенте «после того, как все европейские политические группы отклонили заявку «Фидес».

«Что объединяет «патриотов»? Вроде бы борьба с нелегальной миграцией. Рассказывал ли Виктор Орбан своим новым союзникам об освобождении 2000 торговцев людьми, о переселенческих облигациях (программа, позволяющая получить вид на жительство в Венгрии в обмен на покупку правительственных облигаций - ред.) и импорте десятков тысяч экономических мигрантов?» – иронически спросил Мадяр.

По мнению венгерского оппозиционера, решение Орбана – «это когда тебя не приглашают ни в один клуб, поэтому обижаешься, а когда создаешь свой, сразу же заявляешь, что твой – настоящий, твой – самый большой, твой – единственный».

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