Орбана высмеяли за заявление о «коалиции патриотов» в Европарламенте

Орбана высмеяли за заявление о «коалиции патриотов» в Европарламенте2
- 30.06.2024, 19:45
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И указали на расхождения в его действиях и словах.
Петер Мадяр, ключевая фигура венгерской оппозиционной партии TIZSA, высмеял планы премьер-министра Виктора Орбана по созданию нового правого блока в Европейском парламенте.
Об этом Мадяр написал в Facebook.
Политик обратил внимание на то, что Орбан объявил о создании нового альянса партий в Европарламенте «после того, как все европейские политические группы отклонили заявку «Фидес».
«Что объединяет «патриотов»? Вроде бы борьба с нелегальной миграцией. Рассказывал ли Виктор Орбан своим новым союзникам об освобождении 2000 торговцев людьми, о переселенческих облигациях (программа, позволяющая получить вид на жительство в Венгрии в обмен на покупку правительственных облигаций - ред.) и импорте десятков тысяч экономических мигрантов?» – иронически спросил Мадяр.
По мнению венгерского оппозиционера, решение Орбана – «это когда тебя не приглашают ни в один клуб, поэтому обижаешься, а когда создаешь свой, сразу же заявляешь, что твой – настоящий, твой – самый большой, твой – единственный».