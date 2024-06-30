В Беларуси придумали очередные изменения для «тунеядцев» 2 30.06.2024, 19:57

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Коснется выехавших за границу.

По «тунеядству» ввели очередное изменение. Оно касается тех, кто работает в странах Евразийского экономического союза — Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Изменение заработало еще с 1 февраля.

25 января этого года правительство ввело изменения по «тунеядцам». Одно из новшеств заработало с 1 февраля для работающих в странах Евразийского экономического союза — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане, обратил внимание проект «Хризантема».

Напомним, те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта 2022 года считаются «тунеядцами». Но до февраля этого года было исключение — новшество не касалось всех тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС.

Если раньше от «тунеядства» освобождала любая занятость в этих странах, то с 1 февраля 2024 года — только работа по трудовому договору или контракту. К примеру, работа самозанятым или индивидуальным предпринимателем в этих государствах темерь не освобождает от попадания в Беларуси в базу «тунеядцев».

Чтобы подтвердить занятость в странах ЕАЭС, в «тунеядскую» комиссию надо предоставить копию трудового договора или контракта. А еще — справку от нанимателя, что человек действительно сейчас трудится у него.

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