Выдавливание россиян из Волчанска: военный эксперт рассказал о хитрой тактике ВСУ 30.06.2024, 20:09

Украинские воины провели ряд системных контратак

Войска РФ в Волчанске (Харьковская область) постепенно вытесняются Вооруженными силами Украины (ВСУ) за границы города. Те подразделения армии РФ, которые закрепились на территории Волчанского агрегатного завода, оказались в окружении. Об этом сегодня, 30 июня, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В Волчанске Силы обороны Украины провели за прошедшие сутки ряд системных контратак. ВСУ смогли вернуть позиции в центре и в северной окраине города, откуда россиян вытесняют с конца мая. Поступательно, шаг за шагом, происходит процесс выдавливания российских оккупационных войск из самого города», — сказал он.

ВСУ не ведут прямых штурмов завода, а огневыми ударами пытаются вытеснить врага.

«Что касается агрегатного завода, то там продолжают находиться подразделения российских оккупационных войск, которые оказались там в окружении. Им туда сейчас пытаются доставлять боекомплекты, провизию, воду посредством дронов, поскольку прямого заезда, прохода для их поддержки обеспечения у россиян попросту нет, там все простреливается. Это контролируемая Силами обороны Украины зона. Сам агрегатный завод наши подразделения не штурмуют. По одной простой причине — это может завершиться потерями. И чтобы не нести потери в ходе таких действий, Силы обороны Украины попросту выжидают, когда россияне сами сдадутся, планомерно нанося огневые удары по этому предприятию», — пояснил эксперт.

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