Успехи ВСУ являются только началом: как может обернуться ситуация на фронте
- 30.06.2024, 21:11
- 1,458
Украинские защитники подвинули оккупационную армию на ряде направлений.
Тенденция успешных контратак В СУ на горячих направлениях фронта будет развиваться и в дальнейшем. Как рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко 24 каналу, последние успехи ВСУ существенно повлияли на действия оккупантов.
Недавно стало известно об отбросе врага с позиций в районе Волчанска и успехи ВСУ на Купянском и Северском направлениях в районе Серебрянского лесничества. Также украинские защитники подвинули оккупационную армию вблизи Тернов и Ямполовки.
Коваленко считает, что россияне сейчас терпят поражение в том числе и потому, что им приходится оставлять некоторые направления без боеспособных подразделений, в результате чего ВСУ удается эффективно уничтожать врага и получать преимущество на том или ином участке.
«Лимано-Купянское направление - это была зона ответственности группы войск «Центр» (России, - Главред). Но еще в октябре их передислоцировали под Авдеевку. Они и сегодня продолжают участвовать в наступательных действиях на Покровском направлении. Поэтому Лиманское направление осталось без самых боеспособных подразделений. Постепенно всю эту массу, которая там осталась, наши военные начинают уничтожать», - говорит обозреватель.
Это произошло и в районе Серебрянского лесничества и в районе Тернов. Воинам ВСУ даже удалось расширить свою зону влияния и нанести врагу существенные потери.
«Это только начало. Хотя началось все в октябре, когда россиянам не хватило ресурса и они его передислоцировали на другое направление. Это в очередной раз доказывается, что россиянам не хватает человеческого потенциала. Откуда его забирают - там начинаются интересные события в пользу Сил обороны Украины», - считает Коваленко.