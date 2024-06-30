«Путина попытается отстранить от власти тот, от кого этого никто не ждет» 5 30.06.2024, 20:37

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Работа уже начата.

В планы Дональда Трампа входит смена власти в России, сообщил Илья Пономарев со ссылкой на лиц из окружения кандидата в президенты США. Российский оппозиционер также отметил, что команда Трампа уже ищет пути свержения Путина.

Интервью Ильи Пономарева для канала «Сегодня» можно посмотреть на YouTube.

Российский оппозиционер убежден, что Трамп, если станет президентом США, будет склонять Украину к переговорам, и пояснил, как это будет происходить: «В силу своего характера Трамп, во-первых, не соглашается с первым же предложением Путина, поэтому он и сказал, что оно является неприемлемым. Во-вторых, будучи бизнесменом, он знает, что первое предложение точно надо отвергнуть, поэтому он точно его и отвергнет. Вопрос только в том, на какой точке он решит остановиться. Если у него в голове будет нынешняя линия фронта, то это хуже. Если у него в голове будет, что Крым отдельно, а все остальное - отдельно, то этот вариант для Украины приемлемый».

После этого Илья Пономарев неожиданно заявил: «В любом случае будет временное решение о перемирии. Это совершенно понятно. Все равно нам нужно решить вопрос устранения Путина. Вот тут могу сказать из того, что я знаю из общения с командой Трампа: Трамп точно понимает, что Путина надо устранять от власти, и он будет над этим работать».

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