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Очередной акт жабогадюкинга

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 30.06.2024, 21:34
  • 1,414
Очередной акт жабогадюкинга

На чувство достоинства всех российских граждан опять совершено покушение.

Что у народа на уме, то у Бастрыкина на языке. Глава СК назвал главный орган законодательной власти Госдурой, отметив, что ни одного путного закона депутаты за последнее время не приняли.

Володин, разумеется, обиделся и сказал, что Госдуму выбирает народ, а это значит, что глава СК покусился на чувство достоинства всех российских граждан.

То, что думает народ о своих избранниках, можно почитать в комментариях к постам в официальных аккаунтах Госдумы. Иногда заходим поднять себе настроение.

Неизвестно, к чему этот очередной акт жабогадюкинга, но продолжайте.

Телеграм-канал «День опричника»

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