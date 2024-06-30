Очередной акт жабогадюкинга
- Телеграм-канал «День опричника»
- 30.06.2024, 21:34
- 1,414
На чувство достоинства всех российских граждан опять совершено покушение.
Что у народа на уме, то у Бастрыкина на языке. Глава СК назвал главный орган законодательной власти Госдурой, отметив, что ни одного путного закона депутаты за последнее время не приняли.
Володин, разумеется, обиделся и сказал, что Госдуму выбирает народ, а это значит, что глава СК покусился на чувство достоинства всех российских граждан.
То, что думает народ о своих избранниках, можно почитать в комментариях к постам в официальных аккаунтах Госдумы. Иногда заходим поднять себе настроение.
Неизвестно, к чему этот очередной акт жабогадюкинга, но продолжайте.
Телеграм-канал «День опричника»