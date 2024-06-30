Очередной акт жабогадюкинга Телеграм-канал «День опричника»

30.06.2024, 21:34

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На чувство достоинства всех российских граждан опять совершено покушение.

Что у народа на уме, то у Бастрыкина на языке. Глава СК назвал главный орган законодательной власти Госдурой, отметив, что ни одного путного закона депутаты за последнее время не приняли.

Володин, разумеется, обиделся и сказал, что Госдуму выбирает народ, а это значит, что глава СК покусился на чувство достоинства всех российских граждан.

То, что думает народ о своих избранниках, можно почитать в комментариях к постам в официальных аккаунтах Госдумы. Иногда заходим поднять себе настроение.

Неизвестно, к чему этот очередной акт жабогадюкинга, но продолжайте.

Телеграм-канал «День опричника»

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