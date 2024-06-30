Мобильные операторы вводят очередные изменения для белорусов 1 30.06.2024, 20:59

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От повышения тарифов до новых услуг.

Мобильные операторы вводят очередные изменения для своих клиентов, пишет zerkalo.io. К примеру, компания А1 с 1 июля повысит стоимость некоторых услуг.

Компания А1 с 1 июля повысит стоимость абонентской платы услуги «Мелофон» и некоторых справочно-информационных услуг, которые оказывают через голосовые сообщения, SMS и USSD. К примеру, абонплата за услугу «Мелафон» сейчас составляет 2,4 рубля в месяц, а со следующего месяца будет 3 рубля.

Также А1 объявил, что внесет изменения в некоторые публичные документы. «Так, для удобства клиентов с 1 июля будет уточнен порядок использования мобильного интернета в приграничных населенных пунктах Беларуси с целью предупреждения регистрации в сети роумингового партнера и потребления трафика по роуминговым тарифам, а также предусмотрены более широкие возможности по просмотру видео на некоторых архивных и действующих тарифных планах в максимально доступном качестве», — сообщает мобильный оператор.

Также компания А1 выпустила обновления виртуальной карты А1 banking. Этот дебетовый виртуальный «пластик» (система VISA) доступен для абонентов любого мобильного оператора, пользоваться им можно как в Беларуси, так и за ее пределами. Сейчас А1 сообщил, что добавил эту карту в электронный кошелек Apple Wallet.

Мобильный оператор life:) ввел новую услугу в роуминге — «1,5 ГБ в популярных странах», которая действует в том числе в Азербайджане, Латвии, Литве, Германии, Грузии, Египте, Казахстане, Китае, Италии, Польше, Турции, Узбекистане. Заявленная цена — 17,9 рубля на 15 дней.

Также life:) объявил, что с 2 июля услуга 1 ГБ в Германии будет закрыта для новых подключений. «Абоненты, которые активировали услугу до 2 июля, смогут пользоваться трафиком до конца срока ее действия», — сообщает компания.

Оператор life:) также пополнил линейку тарифов «Бесконечный». Так, компания предлагает за 20,9 рубля в месяц на тарифе «Бесконечном Pro Max» полный безлимит интернета, звонков во все сети и премиальный пакет услуг с подпиской Яндекс Плюс.

Также операторы А1, МТС и life:) объявили, что ввели спецпредложения для ветеранов и инвалидов ВОВ ко 3 июля.

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