Где и за сколько белорусы могут арендовать дачу этим летом 30.06.2024, 22:08

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Есть варианты «в 5 минутах от метро», в «белорусской Швейцарии» и не только.

Лето — «горячий» сезон отпусков, когда большинство людей стремится не просто отдохнуть от работы, но и сменить привычную обстановку. Кто-то для этого отправляется в путешествие по незнакомым городам и странам, сторонники бюджетного отдыха — хотя бы в родную деревню или на дачу. Но даже это доступно далеко не всем белорусам — не у каждого горожанина есть «малая родина» в сельской местности, а покупка дачного участка в собственность — ответственный шаг, на который решится далеко не каждый. Но в наше время есть прекрасная альтернатива — снять дачный или деревенский дом в аренду. «Телеграф» посмотрел, какие предложения есть сегодня на рынке и во сколько обойдётся такой отдых.

Предложений по аренде загородной недвижимости на длительный срок, на весенне-осенний период не так уж и мало по Беларуси. Как показал анализ актуальных объявлений на двух популярных белорусских площадках — «Куфар.Недвижимость» и Realt.by, больше всего предложений снять домик на лето в Минской области. Однако и в других регионах при желании можно подыскать варианты.

Самые дешёвые варианты дачных домиков стартуют в районе 100 рублей за месяц. Представлены на площадках и варианты подешевле, но без фото, а авторы некоторых объявлений вовсе не указывают цену, предлагая «договорную» цену. Рассматривая такие объявления, потенциальным «временным дачникам» придётся потратить немало своего времени на выяснение деталей, ведь провести свой отдых каждому хочется с максимальным комфортом. К счастью, на рынке достаточно предложений, которые можно оценить, не выходя из дома, в том числе, достаточно недорогих.

Так, всего за 110,68 рубля (или 35 долларов) в месяц сегодня можно стать обладателем симпатичной дачи в деревне Струсто Браславского района Витебской области. В добавок к классическому деревянному сельскому домику с печным отоплением и туалетом на улице вы можете получить чудесный вид на озеро, до которого — всего 40 метров.

Ещё дешевле — всего за 90 рублей в месяц предлагают классический дачный домик на семи сотках в садовом товариществе «Струсто» всё того же Браславского района Витебской области. Как и в предыдущем случае, главным плюсом, который может перевесить чашу весов привычных к удобствам горожан, является близость водоёма — домик также расположен в двух шагах от озера Струста.

Для жителей Минска, не готовых надолго покидать столичный регион, но не желающих оставаться в городе в самый жаркий период, мы нашли идеальный вариант в районе «белорусской Швейцарии, деревне Силичи Логойского района. Снять двухэтажный дом площадью 130 квадратных метров со всеми удобствами и даже русской баней можно на срок от трёх месяцев по цене аренды приличной столичной квартиры — 350 долларов или 1107 рублей в эквиваленте.

Есть предложения ещё ближе к Минску — всего в трёх километрах от МКАД в садоводческом товариществе Антоновка Минского района в 5 минутах от метро «Малиновка» в огромном доме на 260 «квадратов», выставленном на продажу, сдают два жилых этаж. Впрочем, за все комнаты со свежим ремонтом, оформленный ландшафтными дизайнерами участок, место в гараже и прочие удобства арендаторы запросили немалую для рядового белоруса сумму — 950 долларов в месяц, то есть 3004 рубля.

Одним из самых дорогих на сегодняшний день вариантом стал дом-дача с баней в деревне Тарасово под Минском. Дом в 284 «квадрата» с шестью жилыми комнатами, обустроенными всей необходимой мебелью, бытовой техникой и с телефонной и интернет-связью обойдётся потенциальным «дачникам» в 1000 долларов (3 162 рубля) в месяц.

Но и это предложение превзошла дача в Нарочанской курортной зоне, в Мядельском районе Минской области. Дом, рассчитанный на пятерых человек, на участке в 42 сотки, со всеми удобствами и расположенный в районе четырех озёр — Нарочь, Кузьмичи, Мядельское, Швакшты — на длительный срок сдают по 3300 рублей в месяц (в эквиваленте 1 044 доллара).

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