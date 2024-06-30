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Экс-генсек НАТО: «План А» Кремля провалился

  • 30.06.2024, 22:56
  • 1,422
Экс-генсек НАТО: «План А» Кремля провалился
Андерс Фог Расмуссен
Фото: NATO

Следующий год будет решающим.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Владимир Путин вместо стремительного захвата Украины делает ставку на ослабление Запада.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал в интервью немецкому телеканалу n-tv.

На вопрос, когда и как может завершиться война в Украине, Расмуссен признал, что «делать временные прогнозы трудно».

«Я боюсь, что это будет война надолго. «План А» Путина – завоевать всю Украину за несколько дней – провалился. Его «план Б» – замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит», – добавил он.

Бывший генсек Альянса предположил, что война в Украине продлится как минимум до конца 2024 года, поскольку Путин надеется, что президентские выборы в США «принесут изменения, которые так или иначе помогут ему».

«По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян», – подчеркнул Расмуссен.

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