Россия атаковала Киев ракетами2
- 30.06.2024, 21:12
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Обломки упали на жилой дом.
В воскресенье, 30 июня, Россия атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработало ПВО, но ее обломки упали на жилой дом.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракеты повредили многоэтажку в Оболонском районе. Из поврежденного дома были эвакуированы 10 жителей, сказал Кличко.
«В настоящее время к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одна пожилая женщина госпитализирована, другим оказывается помощь на месте», - рассказал Кличко.
В поврежденном доме и возле него продолжают работать экстренные службы.