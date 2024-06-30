Россия атаковала Киев ракетами 2 30.06.2024, 21:12

2,552

Обломки упали на жилой дом.

В воскресенье, 30 июня, Россия атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработало ПВО, но ее обломки упали на жилой дом.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракеты повредили многоэтажку в Оболонском районе. Из поврежденного дома были эвакуированы 10 жителей, сказал Кличко.

«В настоящее время к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одна пожилая женщина госпитализирована, другим оказывается помощь на месте», - рассказал Кличко.

В поврежденном доме и возле него продолжают работать экстренные службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com